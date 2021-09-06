Аренда автоматических устройств для ухода за обувью, включая сервисное обслуживание в здании ЦЦТ "Цифергауз" по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, дом 2, литера И, корп.12-12а

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП002817 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0080876-424-2021 Наименование закупки Аренда автоматических устройств для ухода за обувью, включая сервисное обслуживание в здании ЦЦТ "Цифергауз" по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, дом 2, литера И, корп.12-12а Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ

Все закупки и тендеры КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ Юридический адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, д. 5, лит. А, пом. 7Н Почтовый адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, д. 5, лит. А, пом. 7Н Контактный телефон +7 812 718-50-00 Адрес электронной почты pd_gpn_bs@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Крушинова Кристина Дмитриевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru