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Номер извещения
АП002818
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортировка грунта из карьера №39/1 для устройства насыпи площадки 2го цеха КС-4 «Нимнырская» на объекте: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.4. Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
20.08.2021 17:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-07-81 доб. 2819
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@gsprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пухкало Роман Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Транспортировка грунта из карьера №39/1 для устройства насыпи площадки 2го цеха КС-4 «Нимнырская» на объекте: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.4. Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 12:00 GMT +308.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002818Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка грунта из карьера №39/1 для устройства насыпи площадки 2го цеха КС-4 «Нимнырская» на объекте: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.4. Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 12:0008.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП002818Дата и время вскрытия заявок Транспортировка грунта из карьера №39/1 для устройства насыпи площадки 2го цеха КС-4 «Нимнырская» на объекте: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.4. Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 23:0009.09.2021 23:0009.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002818Подведение итогов не позднее Транспортировка грунта из карьера №39/1 для устройства насыпи площадки 2го цеха КС-4 «Нимнырская» на объекте: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.4. Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская»Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
09.09.202109.09.2021 23:0009.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002818Подведение итогов не позднее Транспортировка грунта из карьера №39/1 для устройства насыпи площадки 2го цеха КС-4 «Нимнырская» на объекте: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.4. Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортировка грунта из карьера №39/1 для устройства насыпи площадки 2го цеха КС-4 «Нимнырская» на объекте: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.4. Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская»
Начальная цена
126 578 928,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
F
Документация лота
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