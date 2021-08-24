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    Главная / Торги / Закупка саморезов

    Закупка саморезов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 17:0024.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002816Дата и время окончания срока приема заявок Закупка саморезов (№ 1586)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002816

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка саморезов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 17:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП.xlsx

    Договор_Поставки.docx

    Приложение перечень_4.xlsx

    Приложение 1 _Форма Спецификации.docx

    Приложение 3_Соглашение об ЭДО.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка.docx

    АП002816_от_30.08.2021rtf.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка саморезов (№ 1586)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2021 17:00 GMT +324.08.2021 17:0024.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002816Дата и время окончания срока приема заявок Закупка саморезов (№ 1586)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 17:0003.09.2021 17:0003.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002816Подведение итогов не позднее Закупка саморезов (№ 1586)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 17:0003.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002816Подведение итогов не позднее Закупка саморезов (№ 1586)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка саморезов (№ 1586)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ВалдайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    25.94.1

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1020619/name/612c87686747a3.13742796

    30.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Саморез 4,8*19 RAL 9003 (250шт = 11пач)"

    Кол-во: 2750

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