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Номер извещения
АП002816
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка саморезов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
20.08.2021 17:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 926 140-24-99
Факс
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Адрес электронной почты
m.maksimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка саморезов (№ 1586)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2021 17:00 GMT +324.08.2021 17:0024.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002816Дата и время окончания срока приема заявок Закупка саморезов (№ 1586)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 17:0003.09.2021 17:0003.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002816Подведение итогов не позднее Закупка саморезов (№ 1586)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка саморезов (№ 1586)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ВалдайРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
25.94.1
Документация лота
Кол-во: 2750
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