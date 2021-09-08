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Номер извещения
32110575367
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка костюмов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, и для защиты от пониженных температур
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
20.08.2021 17:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634011, Российская Федерация, Томская область, Томский район, п. Аэропорт, д.1, стр.96, оф.3001
Почтовый адрес
634011, Российская Федерация, Томская область, Томский район, п. Аэропорт, д.1, стр.96, оф.3001
Контактный телефон
+7 812 449-18-83 доб. 65336582
Адрес электронной почты
Kliver.TV@nsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кливер Татьяна Васильевна
Место рассмотрения заявок
Томский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка костюмов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, и для защиты от пониженных температур
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 11:00 GMT +308.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575367Дата и время окончания срока приема заявок Поставка костюмов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, и для защиты от пониженных температурТомский район
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка костюмов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, и для защиты от пониженных температур
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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