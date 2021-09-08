Поставка костюмов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, и для защиты от пониженных температур

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения 32110575367 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка костюмов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, и для защиты от пониженных температур Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - АЭРО ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - АЭРО ТОМСК Юридический адрес 634011, Российская Федерация, Томская область, Томский район, п. Аэропорт, д.1, стр.96, оф.3001 Почтовый адрес 634011, Российская Федерация, Томская область, Томский район, п. Аэропорт, д.1, стр.96, оф.3001 Контактный телефон +7 812 449-18-83 доб. 65336582 Адрес электронной почты Kliver.TV@nsk.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Кливер Татьяна Васильевна Место рассмотрения заявок Томский район Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Поставка костюмов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, и для защиты от пониженных температур Дата и время окончания срока приема заявок 08.09.2021 11:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок 32110575367 Дата и время окончания срока приема заявок Поставка костюмов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, и для защиты от пониженных температур Томский район Текущий статус Архив Предмет договора Поставка костюмов для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, и для защиты от пониженных температур Официальный сайт, на котором размещена документация Не указан