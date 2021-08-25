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    Главная / Торги / Закупка трубной продукции

    Закупка трубной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002815Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубной продукцииСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002815

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трубной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 17:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо_руководителю_организации.pdf

    Договор.zip

    Анонс.docx

    Приложение 4.xlsx

    Приложение 5. Опыт поставки МТР.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 922 777-06-07

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.kovylkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковылкова Оксана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трубной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2021 17:00 GMT +325.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002815Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубной продукцииСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 18:0010.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002815Подведение итогов не позднее Закупка трубной продукцииСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002815Подведение итогов не позднее Закупка трубной продукцииСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.110

    Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубы г/деформ 159*6 Ст20"

    Кол-во: 0.497

    "Позиция 2"

    "Трубы г/деформ 108*5 Ст20"

    Кол-во: 0.139

    "Позиция 3"

    "Трубы г/деформ 57*4 Ст10"

    Кол-во: 0.059

    "Позиция 4"

    "Трубы г/деформ 45*4 Ст20"

    Кол-во: 0.044

    "Позиция 5"

    "Трубы г/деформ 273*8 Ст20"

    Кол-во: 0.642

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