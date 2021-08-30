www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП002814
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда производственных площадей с объектами инфраструктуры в г. Новый Уренгой, район Коротчаево для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газпромнефть-Снабжение»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
20.08.2021 17:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 4511
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Совалкова Ю.В.
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда производственных площадей с объектами инфраструктуры в г. Новый Уренгой, район Коротчаево для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газ
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 15:00 GMT +330.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002814Дата и время окончания срока приема заявок Аренда производственных площадей с объектами инфраструктуры в г. Новый Уренгой, район Коротчаево для нужд Дивизиона «Север» ООО «ГазСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Аренда производственных площадей с объектами инфраструктуры в г. Новый Уренгой, район Коротчаево для нужд Дивизиона «Север» ООО «Газ
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.