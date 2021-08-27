Лот 1

Выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. наших заготовок в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717. Работу готовы рассмотреть в двух возможных вариантах: 1) м/о отверстия в соответствии с тех. требованием чертежа; 2) предварительная м/о отверстия в размер 315-320 мм (шероховатость 12,5).