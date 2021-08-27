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Номер извещения
ГП132827
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. заготовок заказчика в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
20.08.2021 17:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-37
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Dmitriy.Perminov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Перминов Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. наших заготовок в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717. Работу готовы рассмотреть в двух возможных вариантах: 1) м/о отверстия в соответствии с тех. требованием чертежа; 2) предварительная м/о отверстия в размер 315-320 мм (шероховатость 12,5).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 12:00 GMT +327.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132827Дата и время окончания срока приема заявок выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. наших заготовок в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717. Работу готовы рассмотреть в двух возможных вариантах: 1) м/о отверстия в соответствии с тех. требованием чертежа; 2) предварительная м/о отверстия в размер 315-320 мм (шероховатость 12,5).Колпино
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2021 12:0027.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132827Дата и время вскрытия заявок выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. наших заготовок в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717. Работу готовы рассмотреть в двух возможных вариантах: 1) м/о отверстия в соответствии с тех. требованием чертежа; 2) предварительная м/о отверстия в размер 315-320 мм (шероховатость 12,5).Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.10.202126.10.2021 10:3026.10.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132827Подведение итогов не позднее выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. наших заготовок в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717. Работу готовы рассмотреть в двух возможных вариантах: 1) м/о отверстия в соответствии с тех. требованием чертежа; 2) предварительная м/о отверстия в размер 315-320 мм (шероховатость 12,5).Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. наших заготовок в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717. Работу готовы рассмотреть в двух возможных вариантах: 1) м/о отверстия в соответствии с тех. требованием чертежа; 2) предварительная м/о отверстия в размер 315-320 мм (шероховатость 12,5).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. заготовок по чертежу 8002.00.10.717.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
С-Петербург, Колпино, тер-рия Ижорские заводыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
25.62.20.000
25.62.10.000
Документация лота
Кол-во: 108
Кол-во: 108
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