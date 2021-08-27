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    Главная / Торги / выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. заготовок заказчика в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717.

    выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. заготовок заказчика в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132827Дата и время окончания срока приема заявок выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. наших заготовок в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717. Работу готовы рассмотреть в двух возможных вариантах: 1) м/о отверстия в соответствии с тех. требованием чертежа; 2) предварительная м/о отверстия в размер 315-320 мм (шероховатость 12,5).КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132827

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    173

    Наименование закупки

    выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. заготовок заказчика в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    20.08.2021 17:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос_2л..pdf

    чертеж_трубы.pdf

    Эскиз.pdf

    ГП132827_итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-37

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Perminov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Перминов Дмитрий Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. наших заготовок в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717. Работу готовы рассмотреть в двух возможных вариантах: 1) м/о отверстия в соответствии с тех. требованием чертежа; 2) предварительная м/о отверстия в размер 315-320 мм (шероховатость 12,5).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 12:00 GMT +327.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132827Дата и время окончания срока приема заявок выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. наших заготовок в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717. Работу готовы рассмотреть в двух возможных вариантах: 1) м/о отверстия в соответствии с тех. требованием чертежа; 2) предварительная м/о отверстия в размер 315-320 мм (шероховатость 12,5).Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2021 12:0027.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132827Дата и время вскрытия заявок выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. наших заготовок в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717. Работу готовы рассмотреть в двух возможных вариантах: 1) м/о отверстия в соответствии с тех. требованием чертежа; 2) предварительная м/о отверстия в размер 315-320 мм (шероховатость 12,5).Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.10.202126.10.2021 10:3026.10.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132827Подведение итогов не позднее выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. наших заготовок в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717. Работу готовы рассмотреть в двух возможных вариантах: 1) м/о отверстия в соответствии с тех. требованием чертежа; 2) предварительная м/о отверстия в размер 315-320 мм (шероховатость 12,5).Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнить сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. наших заготовок в соответствии с тех. требованием чертежа 8002.00.10.717. Работу готовы рассмотреть в двух возможных вариантах: 1) м/о отверстия в соответствии с тех. требованием чертежа; 2) предварительная м/о отверстия в размер 315-320 мм (шероховатость 12,5).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    сверление отверстия ф 325 мм 108 шт. заготовок по чертежу 8002.00.10.717.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    С-Петербург, Колпино, тер-рия Ижорские заводыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится заказчиком через 30 календарных дней после подписания сторонами акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62.20.000

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения

    25.62.10.000

    Услуги по токарной обработке металлических деталей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1064441/name/6172845aa467f7.83947939

    22.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "8002.00.10.717 труба-чистовая м/о"

    Кол-во: 108

    "Позиция 2"

    "8002.00.10.717 труба-предварительная м/о"

    Кол-во: 108

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