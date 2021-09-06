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    Главная / Торги / МИ №35/ГСГТ/МИ (21Н80) - Сетки масляных насосов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»

    МИ №35/ГСГТ/МИ (21Н80) - Сетки масляных насосов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575285Дата и время окончания срока приема заявок МИ №35/ГСГТ/МИ (21Н80) - Сетки масляных насосов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110575285

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №35/ГСГТ/МИ (21Н80) - Сетки масляных насосов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    20.08.2021 17:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос_вскрытия_на_06.09.2021г.rar

    Документация и извещение

    35_ГСГТ_МИ_1_1_ГСГТ_МИ_10.09.2021.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 495

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    mmareev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мареев Максим Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №35/ГСГТ/МИ (21Н80) - Сетки масляных насосов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.202126.10.2021 23:5926.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110575285Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №35/ГСГТ/МИ (21Н80) - Сетки масляных насосов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Подведение итогов не позднее

    26.10.2021 23:5926.10.2021 23:5926.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575285Подведение итогов не позднее МИ №35/ГСГТ/МИ (21Н80) - Сетки масляных насосов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.10.202126.10.2021 23:5926.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575285Подведение итогов не позднее МИ №35/ГСГТ/МИ (21Н80) - Сетки масляных насосов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №35/ГСГТ/МИ (21Н80) - Сетки масляных насосов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    384 382,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭХ Сервис газовых турбин
    Все закупки и тендеры ГЭХ Сервис газовых турбин

    Адрес местонахождения

    192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТАМБОВСКАЯ, 12, литер А, помещение 13Н

    Классификатор ОКПД2

    28.29.13

    Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037739/name/6149854d151576.75851510

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №35/ГСГТ/МИ (21Н80) - Сетки масляных насосов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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