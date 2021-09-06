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Номер извещения
АП002811
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по приготовлению и инженерному сопровождению буровых растворов на Южной части Приобского м/р, Западно-Зимнем м/р (им. Жагрина), Зимнем м/р, Южном м/р, Орехово-Ермаковском м/р, СВЧ Красноленинском м/р Пальяновской площади для нужд ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2022-2025гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
20.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 24783
Адрес электронной почты
DZNU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Арнст Кристина Андреевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приготовление и инженерное сопровождение буровых растворов на Южной части Приобского м/р, м/р им. Жагрина, СВЧ Красноленинском м/р П
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 11:00 GMT +306.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002811Дата и время окончания срока приема заявок Приготовление и инженерное сопровождение буровых растворов на Южной части Приобского м/р, м/р им. Жагрина, СВЧ Красноленинском м/р ПСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приготовление и инженерное сопровождение буровых растворов на Южной части Приобского м/р, м/р им. Жагрина, СВЧ Красноленинском м/р П
Приготовление и инженерное сопровождение буровых растворов на Южной части Приобского, м/р им.Жагрина, Красноленинском м/р СВЧ Пальян
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 11:00 GMT +306.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002811Дата и время окончания срока приема заявок Приготовление и инженерное сопровождение буровых растворов на Южной части Приобского, м/р им.Жагрина, Красноленинском м/р СВЧ ПальянСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приготовление и инженерное сопровождение буровых растворов на Южной части Приобского, м/р им.Жагрина, Красноленинском м/р СВЧ Пальян
Приготовление и инженерное сопровождение буровых растворов Южной части Приобского м/р, м/р им. Жагрина
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 11:00 GMT +306.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002811Дата и время окончания срока приема заявок Приготовление и инженерное сопровождение буровых растворов Южной части Приобского м/р, м/р им. ЖагринаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приготовление и инженерное сопровождение буровых растворов Южной части Приобского м/р, м/р им. Жагрина
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