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    Главная / Торги / 335/ТС - Капитальный ремонт гидроагрегата ст. № 3 Палакоргской ГЭС для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-1064)

    335/ТС - Капитальный ремонт гидроагрегата ст. № 3 Палакоргской ГЭС для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-1064)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002810Дата и время окончания срока приема заявок 335/ТС - Капитальный ремонт гидроагрегата ст. № 3 Палакоргской ГЭС для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-1064)-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002810

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    335/ТС - Капитальный ремонт гидроагрегата ст. № 3 Палакоргской ГЭС для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-1064)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    20.08.2021 17:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    335_ТС_1_12_ТС_КО_17.09.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 495

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    mmareev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мареев Максим Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    335/ТС - Капитальный ремонт гидроагрегата ст. № 3 Палакоргской ГЭС для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-1064)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    05.10.202105.10.2021 23:5905.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002810Подведение итогов не позднее 335/ТС - Капитальный ремонт гидроагрегата ст. № 3 Палакоргской ГЭС для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-1064)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    335/ТС - Капитальный ремонт гидроагрегата ст. № 3 Палакоргской ГЭС для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-1064)

    Начальная цена

    42 431 388,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТГК-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ТГК-СЕРВИС

    Адрес местонахождения

    199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ КОСАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 2 ЛИТЕР А, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/3-Н/206

    196140, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П ШУШАРЫ, Ш ПЕТЕРБУРГСКОЕ, ДОМ 66, КОРП/ЛИТЕР 2/А

    Классификатор ОКПД2

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040410/name/614c4fe1344ef7.73042108

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "335/ТС - Капитальный ремонт гидроагрегата ст. № 3 Палакоргской ГЭС для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-1064)"

    Кол-во: 1

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