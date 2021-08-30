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Номер извещения
АП002809
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
334/ТС - Ремонт электродвигателей и генераторов ТЭЦ-22, включая ремонт в заводских условиях для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-1060)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
20.08.2021 17:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 495
Факс
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Адрес электронной почты
mmareev@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мареев Максим Михайлович
Место рассмотрения предложений
-
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
334/ТС - Ремонт электродвигателей и генераторов ТЭЦ-22, включая ремонт в заводских условиях для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-1060)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
334/ТС - Ремонт электродвигателей и генераторов ТЭЦ-22, включая ремонт в заводских условиях для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-1060)
Начальная цена
9 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТГК-СЕРВИС
Все закупки и тендеры ТГК-СЕРВИС
Адрес местонахождения
199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ КОСАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 2 ЛИТЕР А, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/3-Н/206
196140, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П ШУШАРЫ, Ш ПЕТЕРБУРГСКОЕ, ДОМ 66, КОРП/ЛИТЕР 2/А
33.14
33.14
Документация лота
Кол-во: 1
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