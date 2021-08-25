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    Главная / Торги / Закупка трубной продукции

    Закупка трубной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 16:0025.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002808Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубной продукцииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002808

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трубной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 16:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо_руководителю_организации.pdf

    Договор.zip

    Приложение 4.xlsx

    Анонс.docx

    Приложение 5. Опыт поставки МТР.docx

    Форма_ТКП.xlsx

    АП002808_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 922 777-06-07

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.kovylkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковылкова Оксана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трубной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2021 16:00 GMT +325.08.2021 16:0025.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002808Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубной продукцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 18:0017.09.2021 18:0017.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002808Подведение итогов не позднее Закупка трубной продукцииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 18:0017.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002808Подведение итогов не позднее Закупка трубной продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ж/д станция КульсарыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.21.000

    Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1076068/name/618a7e32885772.82427846

    09.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба Ду 1420х12мм, 17Г1С-У, ГОСТ 20295-85,ТИП-3 с наружной заводской трехслойной изоляцией усиленного типа."

    Кол-во: 24595.318

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    Попозиционная
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    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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