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Номер извещения
ГП132825
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплексное техническое обслуживание ограничителей грузоподъемности и регистраторов параметров ЭМК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
20.08.2021 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 130
Факс
Адрес электронной почты
Yanson.Anton@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Янсон Антон Максимович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплексное техническое обслуживание ограничителей грузоподъемности и регистраторов параметров ЭМК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.09.2021 14:00 GMT +328.09.2021 14:0028.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132825Дата и время окончания срока приема заявок Комплексное техническое обслуживание ограничителей грузоподъемности и регистраторов параметров ЭМККолпино
Дата и время вскрытия заявок
28.09.2021 14:0028.09.2021 14:0028.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132825Дата и время вскрытия заявок Комплексное техническое обслуживание ограничителей грузоподъемности и регистраторов параметров ЭМККолпино
Подведение итогов не позднее
08.10.2021 17:0008.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132825Подведение итогов не позднее Комплексное техническое обслуживание ограничителей грузоподъемности и регистраторов параметров ЭМККолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплексное техническое обслуживание ограничителей грузоподъемности и регистраторов параметров ЭМК
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский заводРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
33.12
Документация лота
Кол-во: 1
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