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Номер извещения
ГП132824
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый квалификационный отбор исполнителей, обладающих достаточной квалификацией для устройства и модернизации комплексных систем безопасности в ОО №049/2006 и ОО №049/2001 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный», расположенных в г. Липецке и г. Ельце Липецкой области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
20.08.2021 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Кирова, 11
Почтовый адрес
394018, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Кирова, 11
Контактный телефон
+7 473 200-81-56 доб. 3361650
Факс
+7 473 200-82-55
Адрес электронной почты
Sergey.Yudin@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юдин Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Договор по устройству и модернизации комплексных систем безопасности в ОО №049/2006 и ОО №049/2001 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный», расположенных в г. Липецке и г. Ельце Липецкой области.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132824Подведение итогов не позднее Договор по устройству и модернизации комплексных систем безопасности в ОО №049/2006 и ОО №049/2001 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный», расположенных в г. Липецке и г. Ельце Липецкой области.Воронеж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор по устройству и модернизации комплексных систем безопасности в ОО №049/2006 и ОО №049/2001 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный», расположенных в г. Липецке и г. Ельце Липецкой области.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Техническое задание будет направлено в ходе проведения закрытого запроса предложений среди участников, прошедших настоящий квалификационный отбор
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Липецк и г. Елец Липецкой областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
Адрес местонахождения
394018, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Кирова, 11
43.21.10.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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