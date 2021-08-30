Выполнение строительно-монтажных работ на Приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос», том числе ремонт а/д от Р-404 до КП №0 (км 0+000 - км 9+700) в 2021 г. (Автомобильная дорога "Куст № 1 ЮЛТ" Приобского месторождения - Федеральная автодорога "Нефтеюганск- Ханты-Мансийск". Модернизация)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП002802 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0081026-431-2021 Наименование закупки Выполнение строительно-монтажных работ на Приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос», том числе ремонт а/д от Р-404 до КП №0 (км 0+000 - км 9+700) в 2021 г. (Автомобильная дорога "Куст № 1 ЮЛТ" Приобского месторождения - Федеральная автодорога "Нефтеюганск- Ханты-Мансийск". Модернизация) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Все закупки и тендеры Газпромнефть - Дорожное строительство Юридический адрес 191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.80, литера Р, пом.6.17 Почтовый адрес 191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.80, литера Р, пом.6.17 Контактный телефон +7 964 456-78-98 Факс Адрес электронной почты zakupki_bm@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Воробьев Дмитрий Анатольевич Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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