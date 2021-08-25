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    Главная / Торги / Закупка термопар для ц. 66 по з. 69932 на 3квартал 2021г.

    Закупка термопар для ц. 66 по з. 69932 на 3квартал 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 08:0025.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132819Дата и время окончания срока приема заявок Закупка термопар для ц. 66 по з. 69932 на 3квартал 2021г.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132819

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка термопар для ц. 66 по з. 69932 на 3квартал 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    20.08.2021 16:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    оферта_для_ЭТП_ГПБ_т_пары_69932_ц.66.docx

    договор_поставки___Спецсталь.doc

    ГП132819_second_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Kseniia.Kuvshinova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кувшинова Ксения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка термопар для ц. 66 по з. 69932 на 3квартал 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2021 08:00 GMT +325.08.2021 08:0025.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132819Дата и время окончания срока приема заявок Закупка термопар для ц. 66 по з. 69932 на 3квартал 2021г.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    25.08.2021 08:0025.08.2021 08:0025.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132819Дата и время вскрытия заявок Закупка термопар для ц. 66 по з. 69932 на 3квартал 2021г.Колпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.08.202131.08.2021 04:3031.08.2021 04:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132819Подведение итогов не позднее Закупка термопар для ц. 66 по з. 69932 на 3квартал 2021г.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка термопар для ц. 66 по з. 69932 на 3квартал 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33.199

    Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022605/name/612f0e39467089.38955607

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Т/пара КТХА01.02-004-к1-И-Т310-4,5-16000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Т/пара КТХА01.02-004-к1-И-Т310-4,5-14000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Т/пара КТХА01.02-004-к1-И-Т310-4,5-12000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Т/пара КТХА01.02.-005-к1-И-Т310-4,5-3150"

    Кол-во: 9

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