www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП132818
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Закупка крепеж проект Аккую, Арабель"
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
20.08.2021 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 921 309-55-04
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Elvira.Rumyantseva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Румянцева Эльвира Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Закупка комплекта измерительных температурных узлов для проекта «Татнефть»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 16:00 GMT +308.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132818Дата и время окончания срока приема заявок «Закупка комплекта измерительных температурных узлов для проекта «Татнефть»Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 16:0008.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132818Дата и время вскрытия заявок «Закупка комплекта измерительных температурных узлов для проекта «Татнефть»Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Закупка комплекта измерительных температурных узлов для проекта «Татнефть»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
«Закупка комплекта измерительных температурных узлов для проекта «Татнефть»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
28.29.99.000
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1728
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.