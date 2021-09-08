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    Главная / Торги / «Закупка крепеж проект Аккую, Арабель"

    «Закупка крепеж проект Аккую, Арабель"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132818Дата и время окончания срока приема заявок «Закупка комплекта измерительных температурных узлов для проекта «Татнефть»Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132818

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Закупка крепеж проект Аккую, Арабель"

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    20.08.2021 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_на_закупку_ГПБ_КРЕПЕЖ_Аккую_бл.1_4.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 921 309-55-04

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Elvira.Rumyantseva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Румянцева Эльвира Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Закупка комплекта измерительных температурных узлов для проекта «Татнефть»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 16:00 GMT +308.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132818Дата и время окончания срока приема заявок «Закупка комплекта измерительных температурных узлов для проекта «Татнефть»Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 16:0008.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132818Дата и время вскрытия заявок «Закупка комплекта измерительных температурных узлов для проекта «Татнефть»Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 14:0027.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132818Подведение итогов не позднее «Закупка комплекта измерительных температурных узлов для проекта «Татнефть»Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Закупка комплекта измерительных температурных узлов для проекта «Татнефть»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    «Закупка комплекта измерительных температурных узлов для проекта «Татнефть»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желаемая отсрочка платежа 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.29.99.000

    Услуги по производству прочего оборудования общего назначения отдельные, не включенного в другие группировки, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "импорт"

    Кол-во: 1728

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    Прием заявок:
    19.01.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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