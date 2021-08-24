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    Главная / Торги / Закупка извещателей и охранных систем

    Закупка извещателей и охранных систем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 18:0024.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002800Дата и время окончания срока приема заявок Закупка извещателей и охранных системСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002800

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка извещателей и охранных систем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 16:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 3 к Договору поставки_прямой_ЦЗС_Покупатель_Соглашение об ЭДО - ПравкиДарьи.docx

    Договор_Поставки_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации_к Договору поставки (прямой)_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 581

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.balashov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка извещателей и охранных систем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2021 18:00 GMT +324.08.2021 18:0024.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002800Дата и время окончания срока приема заявок Закупка извещателей и охранных системСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 16:2915.09.2021 16:2915.09.2021 16:29Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002800Подведение итогов не позднее Закупка извещателей и охранных системСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 16:2915.09.2021 16:29Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002800Подведение итогов не позднее Закупка извещателей и охранных системСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка извещателей и охранных систем

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович, широта: 48.585366, долгота: 133.784552.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.111

    Извещатели охранные и охранно-пожарные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок индикации с клавиатурой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Преобразователь/повторитель интерфейсов rs-232/rs-485 с гальванической развязкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Преобразователь интерфейсов rs-232/rs-485 в Ethernet"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Контроллер двухпроводной линии связи"

    Кол-во: 9

    "Позиция 6"

    "Модуль расширения для приемников и пультов с 10 выходными реле"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Приемник тревожных сигналов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Носимая тревожная кнопка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Антенна штыревая полуволновая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Шкаф пожарной сигнализации в составе: - резервный источник питания РИП-12RS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Источник вторичного электропитания резервированный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Аккумуляторная батарея 17Ахч"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный"

    Кол-во: 69

    "Позиция 14"

    "Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный"

    Кол-во: 87

    "Позиция 15"

    "Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Кнопка тревожная адресная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Адресный магнитоконтактный охранный извещатель"

    Кол-во: 47

    "Позиция 18"

    "Адресный магнитоконтактный охранный извещатель"

    Кол-во: 25

    "Позиция 19"

    "Адресный магнитоконтактный охранный извещатель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Блок разветвительно-изолирующий"

    Кол-во: 28

    "Позиция 21"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Блок интеграции"

    Кол-во: 9

    "Позиция 23"

    "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный"

    Кол-во: 36

    "Позиция 24"

    "Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Коннектор NIKOMAX RJ45/8P8C под витую пару, Кат.5e (Класс D), 100МГц, покрытие 50мкд, универсальные ножи, экранированный, круглый ввод, уп-ка 100 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Защитный колпачок NIKOMAX для коннекторов RJ45, под кабели диаметром 5,5мм, с защитой защелки, прозрачный, уп-ка 100 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Разъем высокочастотный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Разъем высокочастотный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Короб кабельный ПВХ, длинной 2 м"

    Кол-во: 900

    "Позиция 30"

    "Несущие шины TS 35/15,1=2000мм (комплект: 6 шт.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Саморезы со шлицем «звездочка» нержавеющая стать 5x13"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Комплект для установки на DIN рейку 3 5мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 33"

    "Колодка клеммная IP2X. 8x1,5 мм2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Кронштейн -заготовка L=50 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Труба 60х2,0 II"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Огнезащитный материал для кабеля связи (РУЛОН)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Огнестойкая пена DF (740 мл)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Металлорукав герметичный в ПВХ-оболочке, диапазон температур -60С +125С, Ду 25 мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 39"

    "Труба ПЭ ПНД тип "СЛ" (SDR26) 63х2,5 техническая 12 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Контроллер двухпроводной линии связи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Аккумуляторная батарея 17Ахч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Адресный магнитоконтактный охранный извещатель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Адресный магнитоконтактный охранный извещатель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Адресный магнитоконтактный охранный извещатель"

    Кол-во: 2

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