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Номер извещения
АП002799
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по приготовлению и инженерному сопровождению буровых растворов на месторождениях ПАО "Снавнефть-Мегионнефтегаз" в 2022-25гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
20.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 24516
Адрес электронной почты
DZNU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крылова Алина Равилевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по приготовлению и инженерному сопровождению буровых растворов при эксплуатационном бурении на месторождениях Заказ
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002799Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по приготовлению и инженерному сопровождению буровых растворов при эксплуатационном бурении на месторождениях ЗаказСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ по приготовлению и инженерному сопровождению буровых растворов при эксплуатационном бурении на месторождениях Заказ
Выполнение работ по приготовлению и инженерному сопровождению буровых растворов при эксплуатационном бурении на месторождениях Заказ
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002799Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по приготовлению и инженерному сопровождению буровых растворов при эксплуатационном бурении на месторождениях ЗаказСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ по приготовлению и инженерному сопровождению буровых растворов при эксплуатационном бурении на месторождениях Заказ
Выполнение работ по приготовлению и инженерному сопровождению буровыхрастворов при эксплуатационном бурении на месторождениях Заказч
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002799Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по приготовлению и инженерному сопровождению буровыхрастворов при эксплуатационном бурении на месторождениях ЗаказчСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ по приготовлению и инженерному сопровождению буровыхрастворов при эксплуатационном бурении на месторождениях Заказч
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