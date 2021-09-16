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Номер извещения
АП002797
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка масел моторных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
20.08.2021 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 581
Факс
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Адрес электронной почты
s.balashov@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балашов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка масел моторных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 16:00 GMT +316.09.2021 16:0016.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002797Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масел моторныхСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.10.2021 16:1915.10.2021 16:1915.10.2021 16:19Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002797Подведение итогов не позднее Закупка масел моторныхСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка масел моторных
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
19.20.29.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1585
Кол-во: 216
Кол-во: 384
Кол-во: 216
Кол-во: 2474
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