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    Главная / Торги / Закупка масел моторных

    Закупка масел моторных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 16:0016.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002797Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масел моторныхСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002797

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка масел моторных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 16:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП__АП002797.xlsx

    Приложение_5._Опыт_поставки__МТР.docx

    Приложение 3 к Договору поставки_прямой_ЦЗС_Покупатель_Соглашение об ЭДО - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка - ПравкиДарьи.docx

    Договор_Поставки_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации_к Договору поставки (прямой)_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 581

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.balashov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка масел моторных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2021 16:00 GMT +316.09.2021 16:0016.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002797Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масел моторныхСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2021 16:1915.10.2021 16:1915.10.2021 16:19Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002797Подведение итогов не позднее Закупка масел моторныхСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.10.202115.10.2021 16:1915.10.2021 16:19Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002797Подведение итогов не позднее Закупка масел моторныхСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка масел моторных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.130

    Масла гидравлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W-30"

    Кол-во: 1585

    "Позиция 2"

    "Масло моторное TOTAL TP MAX 10W-40"

    Кол-во: 216

    "Позиция 3"

    "Масло универсальное (UTTO) TOTAL DYNATRANS AC 0W-20"

    Кол-во: 384

    "Позиция 4"

    "Масло универсальное (UTTO) TOTAL DYNATRANS AC 30"

    Кол-во: 216

    "Позиция 5"

    "Масло гидравлическое TOTAL EQUIVIS XLT 32"

    Кол-во: 2474

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