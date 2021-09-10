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    Главная / Торги / Поставка сладкой и минеральной воды местных производителей в Оренбургской области для последующей перепродажи

    Поставка сладкой и минеральной воды местных производителей в Оренбургской области для последующей перепродажи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132815Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сладкой и минеральной воды местных производителей в Оренбургской области для последующей перепродажиСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132815

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    141/ГНП сеть/20.08.2021/ОЗПэ

    Наименование закупки

    Поставка сладкой и минеральной воды местных производителей в Оренбургской области для последующей перепродажи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    20.08.2021 16:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___2_к_Документации_Техническое_задание.docx

    Извещение_141.doc

    Документация_141.doc

    Приложение___1_к_Документации_Проект_договора.7z

    Итоговый_протокол_ЗК_на_сайт_141.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Контактный телефон

    +7 812 244-80-80 доб. 2837

    Факс

    +7 86361 9-20-35

    Адрес электронной почты

    e.royko@retail.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ройко Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сладкой и минеральной воды местных производителей в Оренбургской области для последующей перепродажи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 11:00 GMT +310.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132815Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сладкой и минеральной воды местных производителей в Оренбургской области для последующей перепродажиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 11:0010.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132815Дата и время вскрытия заявок Поставка сладкой и минеральной воды местных производителей в Оренбургской области для последующей перепродажиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 18:0008.10.2021 18:0008.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132815Подведение итогов не позднее Поставка сладкой и минеральной воды местных производителей в Оренбургской области для последующей перепродажиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 18:0008.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132815Подведение итогов не позднее Поставка сладкой и минеральной воды местных производителей в Оренбургской области для последующей перепродажиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сладкой и минеральной воды местных производителей в Оренбургской области для последующей перепродажи

    Начальная цена

    3 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    11.07

    Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1043361/name/6152b58bd7ae30.45155717

    28.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка сладкой и минеральной воды местных производителей в Оренбургской области для последующей перепродажи"

    Кол-во:

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