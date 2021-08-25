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    Главная / Торги / чертежный инструмент

    чертежный инструмент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132816Дата и время окончания срока приема заявок инструмент по чертежамКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132816

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    чертежный инструмент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    20.08.2021 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    doc12511420210820133408.pdf

    doc12511320210820133355.pdf

    doc12511220210820133342.pdf

    doc12511120210820133330.pdf

    doc12511020210820133317.pdf

    doc12510920210820133305.pdf

    doc12510820210820133252.pdf

    doc12510720210820133238.pdf

    doc12510620210820133225.pdf

    Оферта_чертежный_инсрумент_69907_3_стр..pdf

    doc_5095сп.pdf

    9.2109_5039.pdf

    9.2353_5095А_Зенковка_D190__75_град.pdf

    9900.70.01.590СБ.PDF

    doc_выл.5320А.pdf

    doc_зенковка_5094_сп.pdf

    doc_выл.5321А.pdf

    doc_зенковка_5094.01.pdf

    doc_зенковка5094.02_.pdf

    doc_пласт.5162_СП.pdf

    doc_пласт.5162СБ.pdf

    doc_пласт.5168.001.pdf

    doc_пластина_5164_01.pdf

    doc_пласт.5168.002.pdf

    doc_пласт.5168.pdf

    doc_пластина_5164_02.pdf

    doc_пластина_5164_сб.pdf

    doc_пластина_5164_сп.pdf

    scan_зенковка_5095.01ф170.pdf

    doc_раск.5082.003.pdf

    doc_раск.5082.004.pdf

    doc_резец_591.pdf

    doc_резец590_сп.pdf

    docзенкер_5089_1.pdf

    docпласт.5168сп.pdf

    docрезец_9900.70.01.601.pdf

    hppscan_пластина_5167.pdf

    SCANрезец_.600.pdf

    scan5095.002.pdf

    scan5095СБ.pdf

    doc12510520210820133213.pdf

    doc12510420210820133201.pdf

    doc12510320210820133148.pdf

    docвклад.0007_20210820133051.368_X.pdf

    doc_зенкер_5089_02.pdf

    doc_зенкер_5089.pdf

    doc_зенковка_5094_СБ.pdf

    резец_5134_000.pdf

    Сканы_рез.5129.pdf

    ГП132816_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Artem.Mikhaylov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент по чертежам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2021 17:00 GMT +325.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132816Дата и время окончания срока приема заявок инструмент по чертежамКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    25.08.2021 17:0025.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132816Дата и время вскрытия заявок инструмент по чертежамКолпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 13:0006.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132816Подведение итогов не позднее инструмент по чертежамКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент по чертежам

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно оферте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 90 дней. Предоплаты не рассматриваются.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    29.43.31.359

    Инструмент зажимной и вспомогательный для токарных станков прочий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1048697/name/615ae37f47b055.65931508

    04.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "инструмент"

    Кол-во:

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