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    Главная / Торги / Закупка громкоговорителей и слаботочных систем

    Закупка громкоговорителей и слаботочных систем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 18:0024.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002796Дата и время окончания срока приема заявок Закупка громкоговорителей и слаботочных системСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002796

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка громкоговорителей и слаботочных систем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_Поставки_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 3 к Договору поставки_прямой_ЦЗС_Покупатель_Соглашение об ЭДО - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации_к Договору поставки (прямой)_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 581

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.balashov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка громкоговорителей и слаботочных систем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2021 18:00 GMT +324.08.2021 18:0024.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002796Дата и время окончания срока приема заявок Закупка громкоговорителей и слаботочных системСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 16:1415.09.2021 16:1415.09.2021 16:14Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002796Подведение итогов не позднее Закупка громкоговорителей и слаботочных системСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 16:1415.09.2021 16:14Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002796Подведение итогов не позднее Закупка громкоговорителей и слаботочных системСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка громкоговорителей и слаботочных систем

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно характеристикам позиции лотаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "RD-3101 считыватель (Кодос)"

    Кол-во: 130

    "Позиция 2"

    "Matrix-IV EHT Metal - Антиклон, метал. корпус, считыватель EM, HID PROX II, Temic, ibutton, W26 (IronLogic)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Кнопка выхода DR-03 накладная, сенс., пласт. корп, черный, 86х50х20мм (Slinex)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 4"

    "ЛКД КН-22-60, Кнопка выхода сенсорная накладная, NO/NC/COM контакты, размер: 50*86*21 мм (ЛКД)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 5"

    "SKAT 12-4.0 TOP, Источник питания резервированный, АКБ 7-12 Ач, Диапазон входного напряжения 170-250 В (Бастион)"

    Кол-во: 102

    "Позиция 6"

    "Батарея аккумуляторная SF 1207 12В, 7Ач (Security Force)"

    Кол-во: 102

    "Позиция 7"

    "AL-400SH, Сдвиговый электромагнитный замок для скрытой горизонтальной установки в верхней части двери. Габариты корпусной части: 201,5х25х25 мм. Габариты якорной части: 201,5х25х25 мм."

    Кол-во: 67

    "Позиция 8"

    "AL-400Premium (серый) Электромагнитный замок со встроенным герконом и датчиком Холла. Питание 12В/500мA (ЭКСКОН)"

    Кол-во: 33

    "Позиция 9"

    "DORMA TS Compakt (белый), Доводчик дверной универсальный EN2/3/4, в комплекте в рычагом (Dormakaba)"

    Кол-во: 66

    "Позиция 10"

    "NORA-M 5S, до 160 кг, дверной доводчик в комплекте с рычагом, морозостойкий, рабочий диапазон температуры от -30° до +35° (цвет серый) (НОРА-М)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "ELTIS VM500-5.1CL (RAL9007, серебристый металлик), Видеомонитор. (Eltis"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ELTIS DP1-CE7L, Блок вызова одноабонентский. (Eltis)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "AVP-458 (PAL), Видеопанель, 8 абонентов, цвет медь (Activision)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Видеопанель вызывная AVP-452(PAL) TM медь, -х проводная; антивандальная накладная, 2-х абонентная; встроенный Touch Memory (Activision)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Видеодомофон CDV-72BE 7.0", TFT LCD, PAL/NTSC, память на 128 кадров, 110\240 В AC (Commax)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "ELTIS PS2-DSV3, Блок питания.Три независим. стаб. напряжения: 18В, 0,5А (питание БВ); 13В, 0,6А (реле упр. Э/М замка); 12В, 0,6А (реле упр. Э/М замка); 12В, 0,6А (питание видеооборуд.). 100-240В. Защита от помех"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "SC-05EM Блок автоматического оповещения и контроля трансляционных линий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "BKT-SC05EM Кронштейн 19'' для SC-05EM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "PA-6348 Трансляционный усилитель мощности, 480 Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "PD-6359 Блок контроля и распределения питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "PB-6207 Зарядное устройство"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "RM-05A Микрофонная панель на 5 зон для усилителей серии PAM и PCT, 120-16000 Гц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "CS-03 Громкоговоритель, 3 Вт, 90 дБ, 180-10000 Гц, с пожарозащитным колпаком"

    Кол-во: 110

    "Позиция 24"

    "CU-440FO Громкоговоритель колонного типа, 40 Вт, 96 дБ, 150-12000 Гц"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "PR-231NA Шкаф стальной на 23 установочных места, разборный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "SC-05EM Блок автоматического оповещения и контроля трансляционных линий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "BKT-SC05EM Кронштейн 19'' для SC-05EM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "CD-610U CD/MP3-проигрыватель с портом USB, резервное питание 24 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "DPA-600S Цифровой трансляционный усилитель мощности, 1х600 Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "PD-6359 Блок контроля и распределения питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "PB-6207 Зарядное устройство"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "RM-05A Микрофонная панель на 5 зон для усилителей серии PAM и PCT, 120-16000 Гц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "PR-231NA Шкаф стальной на 23 установочных места, разборный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "AT-KM-093-1 Корд микрофонный, 1 м, XLR3 гнездо - XLR3 штекер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "SWS-03 ( i ) Громкоговоритель, 3 Вт, 89 дБ, 150-12000 Гц, слоновая кость"

    Кол-во: 46

    "Позиция 36"

    "CS-03 Громкоговоритель, 3 Вт, 90 дБ, 180-10000 Гц, с пожарозащитным колпаком"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "CU-440FO Громкоговоритель колонного типа, 40 Вт, 96 дБ, 150-12000 Гц"

    Кол-во: 4

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