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Наименование процедуры
Публичное предложение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи актива «Дом оператора», расположенный по адресу: Республика Коми, Усть-Bымский район, с. Айкино, пер. Совхозный, дом 11. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Усть-Bымский район, с. Айкино, пер. Совхозный, дом 11
Номер извещения
ГП132813
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 523: Дом оператора Местонахождение объекта: Республика Коми, Усть-Bымский район, с. Айкино, пер. Совхозный, дом 11
Начальная цена
1573929.05
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
34500.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-08-2021 16:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.09.2021 18:00
Дата и время проведения
28.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
34500.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Стефанов Руслан Петрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rstefanov@sgp.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8216 77-22-53
Адрес местонахождения продавца/инициатора
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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