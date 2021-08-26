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Номер извещения
ГП132817
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дизельное топливо (летнее), Бензин АИ-92 для ККУ и РСП. СЕНТЯБРЬ 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
20.08.2021 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
asamorokova@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саморокова Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Дизельное топливо (летнее), Бензин АИ-92 для ККУ и РСП. СЕНТЯБРЬ 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2021 13:00 GMT +326.08.2021 13:0026.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132817Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (летнее), Бензин АИ-92 для ККУ и РСП. СЕНТЯБРЬ 2021г.Москва
Подведение итогов не позднее
02.09.2021 16:3002.09.2021 16:3002.09.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132817Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (летнее), Бензин АИ-92 для ККУ и РСП. СЕНТЯБРЬ 2021г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дизельное топливо (летнее), Бензин АИ-92 для ККУ и РСП. СЕНТЯБРЬ 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке. Срок поставки: СЕНТЯБРЬ 2021г., согласно графику.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "Красноярсккрайуголь" Филиал "Переясловский разрез" Реквизиты грузополучателя: Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 Вид резервуаров для ДТ - подземные, 6шт по 50м3, общая вместимость резервуаров 300м3 Вид резервуаров для Бензина - надземные, 1шт по 50м3 ООО "Разрез "Саяно-Партизанский" Реквизиты грузополучателя: Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21 Вид резервуаров для ДТ - надземные, 1шт по 60м3, 2шт по 50м3, общая вместимость резервуаров 160м3 Вид резервуаров для Бензина - надземные, 1шт по 10м3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
19.20.21.300
19.20.21.100
Документация лота
Кол-во: 400
Кол-во: 600
Кол-во: 15
Кол-во: 4.7
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