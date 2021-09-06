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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110574881
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка учебной литературы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
20.08.2021 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460056, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Салмышская, 3/2
Почтовый адрес
460056, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Салмышская, 3/2
Контактный телефон
+7 3532 63-70-03
Факс
Адрес электронной почты
44@orenschool.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мазанова Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка учебной литературы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка учебной литературы
Начальная цена
438 950,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОАУ ГИМНАЗИЯ № 8
Все закупки и тендеры МОАУ ГИМНАЗИЯ № 8
Адрес местонахождения
460056, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Салмышская, 3/2
58.11.11
58.11
Документация лота
Кол-во: 835.00000
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