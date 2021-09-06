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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обучению по промышленной, пожарной, экологической безопасности и охране труда (Обучение: профессиональная подготовка/переподготовка, повышение квалификации, курсы целевого назначения)

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обучению по промышленной, пожарной, экологической безопасности и охране труда (Обучение: профессиональная подготовка/переподготовка, повышение квалификации, курсы целевого назначения)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002795Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обучению по промышленной, пожарной, экологической безопасности и охране труда (Обучение: профессиональная подготовТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП002795

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0061815-358-2021

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обучению по промышленной, пожарной, экологической безопасности и охране труда (Обучение: профессиональная подготовка/переподготовка, повышение квалификации, курсы целевого назначения)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    20.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры СН-МНГ

    Юридический адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Почтовый адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 76813

    Адрес электронной почты

    RC_UOP@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыбалко Людмила Петровна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обучению по промышленной, пожарной, экологической безопасности и охране труда (Обучение: профессиональная подготов

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 08:00 GMT +306.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002795Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обучению по промышленной, пожарной, экологической безопасности и охране труда (Обучение: профессиональная подготовТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по обучению по промышленной, пожарной, экологической безопасности и охране труда (Обучение: профессиональная подготов

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