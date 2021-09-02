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    Главная / Торги / Запрос предложений на изготовление спец. оснастки по заявке №3938

    Запрос предложений на изготовление спец. оснастки по заявке №3938

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132808Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на изготовление спец. оснастки по заявке №3938БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132808

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на изготовление спец. оснастки по заявке №3938

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (КО)

    Дата публикации

    20.08.2021 16:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая_Тендерная_документация_ФОРМА_1.2.docx

    Приложение__5_Чертежи_часть_2.7z

    Документы_для_договора.docx

    Приложение__1_к_ТЗ_на_закупку_Заявка_3938.xlsx

    Приложение__2_ТЗ_на_закупку_спец._оснастки.docx

    Приложение__3_ФОРМА_рамочного_договора_поставки_приложение__3_.xls

    Приложение__3_ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ_Покупатель.docx

    Приложение__5_Чертежи_часть_1.7z

    Приложение__5_Чертежи_часть_3.7z

    Приложение__6_Выписка_из_СТП_2082_1222_2011.docx

    ГП132808_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 967 063-06-70

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    v.kurin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Курин Владислав Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на изготовление спец. оснастки по заявке №3938

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132808Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на изготовление спец. оснастки по заявке №3938Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 09:0002.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132808Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на изготовление спец. оснастки по заявке №3938Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 14:0027.09.2021 14:0027.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132808Подведение итогов не позднее Запрос предложений на изготовление спец. оснастки по заявке №3938Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 14:0027.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132808Подведение итогов не позднее Запрос предложений на изготовление спец. оснастки по заявке №3938Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на изготовление спец. оснастки по заявке №3938

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    28.49.23.199

    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1043964/name/6152f831772ad1.77359270

    28.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спец. оснастка"

    Кол-во: 101

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