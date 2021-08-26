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    Главная / Торги / 69634 металлоконструкции воронки и крышки для воронки заливной шлака печи РКЗ (без изготовления графитовой вставки)

    69634 металлоконструкции воронки и крышки для воронки заливной шлака печи РКЗ (без изготовления графитовой вставки)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 11:0026.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132807Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132807

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    69634

    Наименование закупки

    69634 металлоконструкции воронки и крышки для воронки заливной шлака печи РКЗ (без изготовления графитовой вставки)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    20.08.2021 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    чертежи.zip

    Запрос_на_ЭТП.docx

    ГП132807_second_parts_protocol_______.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7559

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Ugnich@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Угнич Юлия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тмц

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2021 11:00 GMT +326.08.2021 11:0026.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132807Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2021 11:0026.08.2021 11:0026.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132807Дата и время вскрытия заявок поставка тмцКолпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 11:0001.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132807Подведение итогов не позднее поставка тмцКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тмц

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    лот1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту поставки в течении 90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    20.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1057438/name/6167fa24311f51.47789592

    14.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "металлоизделия по запросу"

    Кол-во: 1

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