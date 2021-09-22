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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Капитальный ремонт моста через реку Быстрая Сосна на км 384+286 (альтернативный проезд через г. Елец), Липецкая область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Капитальный ремонт моста через реку Быстрая Сосна на км 384+286 (альтернативный проезд через г. Елец), Липецкая область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2021 11:0022.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575119Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Капитальный ремонт моста через реку Быстрая Сосна на км 384+286 (альтернативный проезд через г. Елец), Липецкая область»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110575119

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Капитальный ремонт моста через реку Быстрая Сосна на км 384+286 (альтернативный проезд через г. Елец), Липецкая область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    20.08.2021 16:40

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Изменения__1_.pdf

    изменения__2.zip

    Извещение_и_Документация_в_редакции_Изменений__2.zip

    итоговый_протокол_32110575119_03.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5944

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupky@russianhighways.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амирян Михаил Корюнович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Капитальный ремонт моста через реку Быстрая Сосна на км 384+286 (альтернативный проезд через г. Елец), Липецкая область»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.202122.10.2021 23:5922.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575119Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Капитальный ремонт моста через реку Быстрая Сосна на км 384+286 (альтернативный проезд через г. Елец), Липецкая область»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Капитальный ремонт моста через реку Быстрая Сосна на км 384+286 (альтернативный проезд через г. Елец), Липецкая область»

    Начальная цена

    12 728 330,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    254 566,60 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Конкурсной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Конкурсной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Конкурсной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
    Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16

    Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1064254/name/61727097da66a3.89908207

    22.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во:

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