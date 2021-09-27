www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай»
Номер извещения
ГП132809
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лоты №№ 514-518: Комплекс «Склад горюче-смазочных материалов» в составе: 1. «Склад горюче-смазочных материалов», инв.№ 2099160 (лот № 514); 2. «Агрегат дизельный АД-30С-Т-400-1РПМ-1», инв.№ 6605267 (лот № 516); 3. «Трансформатор ТМТ», инв.№ 6605301 (лот № 515); 4. «Насосы СВН 40/40», инв.№ 2099407 (лот № 517); 5. «Насос СВН 40/40», инв.№ 2099408 (лот № 518). Состояние объектов удовлетворительное. Лот 514 реализуется без офисной мебели и оргтехники. Местонахождение лота: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай»
Начальная цена
2568000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
107000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-08-2021 16:01 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.09.2021 18:00
Дата и время проведения
28.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
107000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Стефанов Руслан Петрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rstefanov@sgp.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8216 77-22-53
Адрес местонахождения продавца/инициатора
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.