Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 12:0027.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132809Дата и время окончания срока приема заявок Лоты №№ 514-518: Комплекс «Склад горюче-смазочных материалов» в составе: 1. «Склад горюче-смазочных материалов», инв.№ 2099160 (лот № 514); 2. «Агрегат дизельный АД-30С-Т-400-1РПМ-1», инв.№ 6605267 (лот № 516); 3. «Трансформатор ТМТ», инв.№ 6605301 (лот № 515); 4. «Насосы СВН 40/40», инв.№ 2099407 (лот № 517); 5. «Насос СВН 40/40», инв.№ 2099408 (лот № 518). Состояние объектов удовлетворительное. Лот 514 реализуется без офисной мебели и оргтехники. Местонахождение лота: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай»МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай»

    Номер извещения

    ГП132809

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лоты №№ 514-518: Комплекс «Склад горюче-смазочных материалов» в составе: 1. «Склад горюче-смазочных материалов», инв.№ 2099160 (лот № 514); 2. «Агрегат дизельный АД-30С-Т-400-1РПМ-1», инв.№ 6605267 (лот № 516); 3. «Трансформатор ТМТ», инв.№ 6605301 (лот № 515); 4. «Насосы СВН 40/40», инв.№ 2099407 (лот № 517); 5. «Насос СВН 40/40», инв.№ 2099408 (лот № 518). Состояние объектов удовлетворительное. Лот 514 реализуется без офисной мебели и оргтехники. Местонахождение лота: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай»

    Начальная цена

    2568000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    107000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    20-08-2021 16:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    28.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Прил__5_проект_договора.docx

    514_518_Склад_ГСМ.docx

    Прил__1_Форма_заявки_Аукц.docx

    Прил__2_Форма_согласия_ПД.docx

    Прил__3_таблица_по_бенефициарам.xlsx

    Прил__4_формы_1_и_2.doc

    ФОТО.zip

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость, оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    107000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Стефанов Руслан Петрович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rstefanov@sgp.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8216 77-22-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211056236
    МИ №522/МИ - Электродвигатели для филиала «Кольский» (D22NP00298)
    МИ №522/МИ - Электродвигатели для филиала «Кольский» (D22NP00298)
    589825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    273 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП013376
    918/ТЭР - Оборудование для нужд Обособленного подразделения для нужд ООО "ТЭР" (0.152.МИ.2022)
    918/ТЭР - Оборудование для нужд Обособленного подразделения для нужд ООО "ТЭР" (0.152.МИ.2022)
    589935
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    419 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237163
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 40: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS160, зав.№2307, инв. № 00-00005122.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593499
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    6 172 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:13
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237161
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 39: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS160, зав.№2306, инв. № 00-00005121.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593493
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    7 387 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:09
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237159
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 38: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS80, зав.№2305, инв. № 00-00005128.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593490
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 438 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:06
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237156
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 37: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS80, зав.№2304, инв. № 00-00005127.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593487
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 438 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:04
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237154
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 36: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2303, инв. № 00-00005124.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593481
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:01
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237152
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 35: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2302, инв. № 00-00005123.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593478
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 14:59
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить