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Номер извещения
АП002792
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка металлопроката, трубной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
20.08.2021 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 753
Факс
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Адрес электронной почты
m.khorkova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хорькова Мария Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка металлопроката, трубной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2021 17:00 GMT +324.08.2021 17:0024.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002792Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката, трубной продукцииМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 15:4930.09.2021 15:4930.09.2021 15:49Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002792Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката, трубной продукцииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металлопроката, трубной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз (предпочтительно из Южного ФО)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
24.20.13.160
24.20.13.130
24.10.8
Документация лота
Кол-во: 0.31
Кол-во: 0.34
Кол-во: 0.0396
Кол-во: 0.066
Кол-во: 1.7919
Кол-во: 2.6147
Кол-во: 2.9722
Кол-во: 1.0736
Кол-во: 0.605
Кол-во: 1
Кол-во: 0.1133
Кол-во: 1.2804
Кол-во: 0.077
Кол-во: 0.429
Кол-во: 0.1232
Кол-во: 0.847
Кол-во: 0.33
Кол-во: 1.54
Кол-во: 4.433
Кол-во: 0.319
Кол-во: 0.253
Кол-во: 0.1738
Кол-во: 0.3619
Кол-во: 0.022
Кол-во: 0.638
Кол-во: 0.088
Кол-во: 4.301
Кол-во: 3.267
Кол-во: 0.748
Кол-во: 0.077
Кол-во: 0.132
Кол-во: 0.451
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.462
Кол-во: 0.0066
Кол-во: 0.297
Кол-во: 0.671
Кол-во: 0.693
Кол-во: 3.5431
Кол-во: 2.42
Кол-во: 0.7227
Кол-во: 0.099
Кол-во: 0.077
Кол-во: 8.305
Кол-во: 2.079
Кол-во: 0.121
Кол-во: 1.06995
Кол-во: 0.6069
Кол-во: 0.672
Кол-во: 0.2835
Кол-во: 36.75
Кол-во: 0.3045
Кол-во: 0.6825
Кол-во: 0.0105
Кол-во: 0.0105
Кол-во: 0.0105
Кол-во: 0.021
Кол-во: 1.134
Кол-во: 0.0105
Кол-во: 0.231
Кол-во: 0.084
Кол-во: 0.0105
Кол-во: 0.5775
Кол-во: 0.65415
Кол-во: 0.0042
Кол-во: 0.7371
Кол-во: 1.20225
Кол-во: 0.1995
Кол-во: 0.01365
Кол-во: 12.6
Кол-во: 2.1105
Кол-во: 0.126
Кол-во: 0.4305
Кол-во: 0.23835
Кол-во: 1.2285
Кол-во: 0.4515
Кол-во: 0.0105
Кол-во: 7.434
Кол-во: 2.2155
Кол-во: 4.452
Кол-во: 9.1035
Кол-во: 1.428
Кол-во: 0.021
Кол-во: 0.19045
Кол-во: 0.03906
Кол-во: 0.02079
Кол-во: 0.05292
Кол-во: 0.00672
Кол-во: 0.0126
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