Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка металлопроката, трубной продукции

    Закупка металлопроката, трубной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 17:0024.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002792Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката, трубной продукцииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002792

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопроката, трубной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП.xlsx

    Договор поставки.7z

    Анонс.docx

    Информационное письмо.pdf

    АП002792_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 753

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.khorkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорькова Мария Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлопроката, трубной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2021 17:00 GMT +324.08.2021 17:0024.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002792Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката, трубной продукцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 15:4930.09.2021 15:4930.09.2021 15:49Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002792Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката, трубной продукцииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 15:4930.09.2021 15:49Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002792Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката, трубной продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлопроката, трубной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз (предпочтительно из Южного ФО)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.160

    Трубы стальные водогазопроводные

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    24.10.8

    Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030941/name/613efa3164c459.31488504

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист Горечекатанный C235 GOST 27772-2015 t2"

    Кол-во: 0.31

    "Позиция 2"

    "Лист Горечекатанный C235 GOST 27772-2015 t4"

    Кол-во: 0.34

    "Позиция 3"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t3"

    Кол-во: 0.0396

    "Позиция 4"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t4"

    Кол-во: 0.066

    "Позиция 5"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t6"

    Кол-во: 1.7919

    "Позиция 6"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t8"

    Кол-во: 2.6147

    "Позиция 7"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t10"

    Кол-во: 2.9722

    "Позиция 8"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t12"

    Кол-во: 1.0736

    "Позиция 9"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t16"

    Кол-во: 0.605

    "Позиция 10"

    "Лист Горечекатанный C235 GOST 27772-2015 PV 506"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L50x5"

    Кол-во: 0.1133

    "Позиция 12"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L75x6"

    Кол-во: 1.2804

    "Позиция 13"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L90x6"

    Кол-во: 0.077

    "Позиция 14"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L90x7"

    Кол-во: 0.429

    "Позиция 15"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L100x7"

    Кол-во: 0.1232

    "Позиция 16"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L100x8"

    Кол-во: 0.847

    "Позиция 17"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C235 GOST 27772-2015 L50X50X5"

    Кол-во: 0.33

    "Позиция 18"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L 140x90x10"

    Кол-во: 1.54

    "Позиция 19"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L180x110x10"

    Кол-во: 4.433

    "Позиция 20"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L 125x80x8"

    Кол-во: 0.319

    "Позиция 21"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 12y /U"

    Кол-во: 0.253

    "Позиция 22"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 16y /U"

    Кол-во: 0.1738

    "Позиция 23"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 20y /U"

    Кол-во: 0.3619

    "Позиция 24"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 24y /U"

    Кол-во: 0.022

    "Позиция 25"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 12P"

    Кол-во: 0.638

    "Позиция 26"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 14P"

    Кол-во: 0.088

    "Позиция 27"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 16P"

    Кол-во: 4.301

    "Позиция 28"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 20P"

    Кол-во: 3.267

    "Позиция 29"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 30P"

    Кол-во: 0.748

    "Позиция 30"

    "Двутавр C245 GOST 27772-2015 I 20 W1"

    Кол-во: 0.077

    "Позиция 31"

    "Труба C235 GOST 27772-2015 25x25X2"

    Кол-во: 0.132

    "Позиция 32"

    "Труба C235 GOST 27772-2015 40x40X2.5"

    Кол-во: 0.451

    "Позиция 33"

    "Сварной профиль C235 GOST 27772-2015 25x25x2"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 34"

    "Сварной профиль C235 GOST 27772-2015 40x40x2.5"

    Кол-во: 0.462

    "Позиция 35"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 80x80x4"

    Кол-во: 0.0066

    "Позиция 36"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 80x80x6"

    Кол-во: 0.297

    "Позиция 37"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 100x100X4"

    Кол-во: 0.671

    "Позиция 38"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 100x100X6"

    Кол-во: 0.693

    "Позиция 39"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 120x120X6"

    Кол-во: 3.5431

    "Позиция 40"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 140x140X6"

    Кол-во: 2.42

    "Позиция 41"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 160x160X6"

    Кол-во: 0.7227

    "Позиция 42"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 200x120X6"

    Кол-во: 0.099

    "Позиция 43"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 200x160X6"

    Кол-во: 0.077

    "Позиция 44"

    "лист GOST R 52246-2016 H75-750-0.8"

    Кол-во: 8.305

    "Позиция 45"

    "Стальные листы чечевичной формы/ Стальной лист с алмазной резьбой/Гофрированный и ромбический стальной лист C235 GOST 27772-2015 Diam.tread 4"

    Кол-во: 2.079

    "Позиция 46"

    "Аматура A240/ St3kp GOST 380-2005 Ø 18"

    Кол-во: 0.121

    "Позиция 47"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 20U"

    Кол-во: 1.06995

    "Позиция 48"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 16U"

    Кол-во: 0.6069

    "Позиция 49"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 C16"

    Кол-во: 0.672

    "Позиция 50"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 C20"

    Кол-во: 0.2835

    "Позиция 51"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 24P"

    Кол-во: 36.75

    "Позиция 52"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ 09G2S GOST 19281-89 L90x7"

    Кол-во: 0.3045

    "Позиция 53"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ 09G2S GOST 19281-89 L75x6"

    Кол-во: 0.6825

    "Позиция 54"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ 09G2S GOST 19281-89 L40x4"

    Кол-во: 0.0105

    "Позиция 55"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ 09G2S GOST 19281-89 L32x4"

    Кол-во: 0.0105

    "Позиция 56"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C235 GOST 27772-2015 L50x5"

    Кол-во: 0.0105

    "Позиция 57"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ St3sp5 GOST 535-2005 L90x6"

    Кол-во: 0.021

    "Позиция 58"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ St3sp5 GOST 535-2005 L90x8"

    Кол-во: 1.134

    "Позиция 59"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ St3sp5 GOST 535-2005 L100x7"

    Кол-во: 0.0105

    "Позиция 60"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ St3sp5 GOST 535-2005 L100x10"

    Кол-во: 0.231

    "Позиция 61"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫ St3sp5 GOST 535-2005 L160x100x10"

    Кол-во: 0.084

    "Позиция 62"

    "Лист горячекатанный C235 GOST 27772-2015 t2"

    Кол-во: 0.0105

    "Позиция 63"

    "Лист горячекатанный C245 GOST 27772-2015 t16"

    Кол-во: 0.5775

    "Позиция 64"

    "Лист горячекатанный C245 GOST 27772-2015 t8"

    Кол-во: 0.65415

    "Позиция 65"

    "Лист горячекатанный C245 GOST 27772-2015 t3"

    Кол-во: 0.0042

    "Позиция 66"

    "Лист горячекатанный St3sp5 GOST14637-89 t20"

    Кол-во: 0.7371

    "Позиция 67"

    "Лист горячекатанный St3sp5 GOST14637-89 t10"

    Кол-во: 1.20225

    "Позиция 68"

    "Лист горячекатанный St3sp5 GOST14637-89 t8"

    Кол-во: 0.1995

    "Позиция 69"

    "Лист горячекатанный St3sp5 GOST14637-89 t6"

    Кол-во: 0.01365

    "Позиция 70"

    "Гофрированные стальные листы чечевичной формы St3ps GOST 380-2005 t-6"

    Кол-во: 12.6

    "Позиция 71"

    "Сварной профиль C235 GOST 27772-2015 140x140x6"

    Кол-во: 2.1105

    "Позиция 72"

    "ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ C235 GOST 27772-2015 25x25x2"

    Кол-во: 0.126

    "Позиция 73"

    "ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ C235 GOST 27772-2015 40x40x2.5"

    Кол-во: 0.4305

    "Позиция 74"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 160x160x7"

    Кол-во: 0.23835

    "Позиция 75"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 120x120x6"

    Кол-во: 1.2285

    "Позиция 76"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 100x100x4"

    Кол-во: 0.4515

    "Позиция 77"

    "Круг St3ps5 GOST 535-2005 Ø16"

    Кол-во: 0.0105

    "Позиция 78"

    "Балки и швеллеры St3sp5 GOST 535-2005 24M"

    Кол-во: 7.434

    "Позиция 79"

    "Балки и швеллеры St3sp5 GOST 535-2005 30M"

    Кол-во: 2.2155

    "Позиция 80"

    "Балки и швеллеры St3sp5 GOST 535-2005 36M"

    Кол-во: 4.452

    "Позиция 81"

    "Балки и швеллеры St3sp5 GOST 535-2005 45M"

    Кол-во: 9.1035

    "Позиция 82"

    "Балки и швеллеры 09G2S GOST 19281-89 45M"

    Кол-во: 1.428

    "Позиция 83"

    "Лист TU 36.26.11-5-89 C235 GOST 27772-2015 PV506"

    Кол-во: 0.021

    "Позиция 84"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t-12"

    Кол-во: 0.19045

    "Позиция 85"

    "ГОСТ 8732-78 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ PØ40x3 (Kg)"

    Кол-во: 0.03906

    "Позиция 86"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 PØ89x4 PØ108x4"

    Кол-во: 0.02079

    "Позиция 87"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 Φ377x8 (Kg)"

    Кол-во: 0.05292

    "Позиция 88"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 Φ168x4 (Kg)"

    Кол-во: 0.00672

    "Позиция 89"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 PØ325x4"

    Кол-во: 0.0126

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО НПЦАП
    Запрос (ценовых) котировок № 32211075446
    Трубы стальные, фитинги, краны, задвижки, вентили
    Трубы стальные, фитинги, краны, задвижки, вентили
    592681
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    288 933
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211027033
    Труба стальная
    Труба стальная
    584854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    25 586 050
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить