Лот 1

МИ №678/МИ - Выполнение работ по подготовке комплекта разрешительной документации для объектов НВОС 2-3 категории Пушкинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО». для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)