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    Главная / Торги / МИ №678/МИ - Выполнение работ по подготовке комплекта разрешительной документации для объектов НВОС 2-3 категории Пушкинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО». для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    МИ №678/МИ - Выполнение работ по подготовке комплекта разрешительной документации для объектов НВОС 2-3 категории Пушкинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО». для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574757Дата и время окончания срока приема заявок МИ №678/МИ - Выполнение работ по подготовке комплекта разрешительной документации для объектов НВОС 2-3 категории Пушкинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО». для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110574757

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №678/МИ - Выполнение работ по подготовке комплекта разрешительной документации для объектов НВОС 2-3 категории Пушкинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО». для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    20.08.2021 15:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    678_МИ_1_5_ГТ_МО_МИ_06.10.2021.zip

    678_МИ_О_переносе_ДВ_на_06.09.zip

    678_МИ_О_внесении_изменений_от_27.08.zip

    678_МИ_КОРР_1.zip

    678_МИ_О_переносе_ДВ_на_01.09.zip

    678_МИ_О_внесении_изменений_от_26.08.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 516

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ehohlova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлова Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №678/МИ - Выполнение работ по подготовке комплекта разрешительной документации для объектов НВОС 2-3 категории Пушкинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО». для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110574757Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №678/МИ - Выполнение работ по подготовке комплекта разрешительной документации для объектов НВОС 2-3 категории Пушкинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО». для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    06.10.2021 23:5906.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574757Подведение итогов не позднее МИ №678/МИ - Выполнение работ по подготовке комплекта разрешительной документации для объектов НВОС 2-3 категории Пушкинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО». для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574757Подведение итогов не позднее МИ №678/МИ - Выполнение работ по подготовке комплекта разрешительной документации для объектов НВОС 2-3 категории Пушкинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО». для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №678/МИ - Выполнение работ по подготовке комплекта разрешительной документации для объектов НВОС 2-3 категории Пушкинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО». для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    60 198 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО

    Адрес местонахождения

    142214, Российская Федерация, Московская область, Серпухов, Звездная, 4 пом.76

    Классификатор ОКПД2

    39.00.23.900

    Услуги специализированные прочие по контролю над загрязнением окружающей среды, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    39.00

    Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1052806/name/615ff747b09576.52092819

    08.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №678/МИ - Выполнение работ по подготовке комплекта разрешительной документации для объектов НВОС 2-3 категории Пушкинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО». для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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