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    Главная / Торги / Тестовая закупка НЕ ТРОГАТЬ!!!

    Тестовая закупка НЕ ТРОГАТЬ!!!

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2021 15:5020.08.2021 15:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002789Дата и время окончания срока приема заявок Тестовая закупка НЕ ТРОГАТЬ!!!Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002789

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тестовая закупка НЕ ТРОГАТЬ!!!

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    20.08.2021 15:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 123 45-67890

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    testseniorbackoffice@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров Николай Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Тестовая закупка НЕ ТРОГАТЬ!!!

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2021 15:50 GMT +320.08.2021 15:5020.08.2021 15:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002789Дата и время окончания срока приема заявок Тестовая закупка НЕ ТРОГАТЬ!!!Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2021 16:2120.08.2021 16:2120.08.2021 16:21Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002789Подведение итогов не позднее Тестовая закупка НЕ ТРОГАТЬ!!!Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.08.202120.08.2021 16:2120.08.2021 16:21Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002789Подведение итогов не позднее Тестовая закупка НЕ ТРОГАТЬ!!!Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тестовая закупка НЕ ТРОГАТЬ!!!

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.59.120

    Автолесовозы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист Горечекатанный C235 GOST 27772-2015 t2"

    Кол-во: 0.31

    "Позиция 2"

    "Лист Горечекатанный C235 GOST 27772-2015 t4"

    Кол-во: 0.34

    "Позиция 3"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t3"

    Кол-во: 0.0396

    "Позиция 4"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t4"

    Кол-во: 0.066

    "Позиция 5"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t6"

    Кол-во: 1.7919

    "Позиция 6"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t8"

    Кол-во: 2.6147

    "Позиция 7"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t10"

    Кол-во: 2.9722

    "Позиция 8"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t12"

    Кол-во: 1.0736

    "Позиция 9"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t16"

    Кол-во: 0.605

    "Позиция 10"

    "Лист Горечекатанный C235 GOST 27772-2015 PV 506"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L50x5"

    Кол-во: 0.1133

    "Позиция 12"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L75x6"

    Кол-во: 1.2804

    "Позиция 13"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L90x6"

    Кол-во: 0.077

    "Позиция 14"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L90x7"

    Кол-во: 0.429

    "Позиция 15"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L100x7"

    Кол-во: 0.1232

    "Позиция 16"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L100x8"

    Кол-во: 0.847

    "Позиция 17"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C235 GOST 27772-2015 L50X50X5"

    Кол-во: 0.33

    "Позиция 18"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L 140x90x10"

    Кол-во: 1.54

    "Позиция 19"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L180x110x10"

    Кол-во: 4.433

    "Позиция 20"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L 125x80x8"

    Кол-во: 0.319

    "Позиция 21"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 12y /U"

    Кол-во: 0.253

    "Позиция 22"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 16y /U"

    Кол-во: 0.1738

    "Позиция 23"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 20y /U"

    Кол-во: 0.3619

    "Позиция 24"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 24y /U"

    Кол-во: 0.022

    "Позиция 25"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 12P"

    Кол-во: 0.638

    "Позиция 26"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 14P"

    Кол-во: 0.088

    "Позиция 27"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 16P"

    Кол-во: 4.301

    "Позиция 28"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 20P"

    Кол-во: 3.267

    "Позиция 29"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 [ 30P"

    Кол-во: 0.748

    "Позиция 30"

    "Двутавр C245 GOST 27772-2015 I 20 W1"

    Кол-во: 0.077

    "Позиция 31"

    "Труба C235 GOST 27772-2015 25x25X2"

    Кол-во: 0.132

    "Позиция 32"

    "Труба C235 GOST 27772-2015 40x40X2.5"

    Кол-во: 0.451

    "Позиция 33"

    "Сварной профиль C235 GOST 27772-2015 25x25x2"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 34"

    "Сварной профиль C235 GOST 27772-2015 40x40x2.5"

    Кол-во: 0.462

    "Позиция 35"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 80x80x4"

    Кол-во: 0.0066

    "Позиция 36"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 80x80x6"

    Кол-во: 0.297

    "Позиция 37"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 100x100X4"

    Кол-во: 0.671

    "Позиция 38"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 100x100X6"

    Кол-во: 0.693

    "Позиция 39"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 120x120X6"

    Кол-во: 3.5431

    "Позиция 40"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 140x140X6"

    Кол-во: 2.42

    "Позиция 41"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 160x160X6"

    Кол-во: 0.7227

    "Позиция 42"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 200x120X6"

    Кол-во: 0.099

    "Позиция 43"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 200x160X6"

    Кол-во: 0.077

    "Позиция 44"

    "лист GOST R 52246-2016 H75-750-0.8"

    Кол-во: 8.305

    "Позиция 45"

    "Стальные листы чечевичной формы/ Стальной лист с алмазной резьбой/Гофрированный и ромбический стальной лист C235 GOST 27772-2015 Diam.tread 4"

    Кол-во: 2.079

    "Позиция 46"

    "Аматура A240/ St3kp GOST 380-2005 Ø 18"

    Кол-во: 0.121

    "Позиция 47"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t-12"

    Кол-во: 0.19045

    "Позиция 48"

    "ГОСТ 8732-78 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ PØ40x3 (Kg)"

    Кол-во: 0.03906

    "Позиция 49"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 PØ89x4 PØ108x4"

    Кол-во: 0.02079

    "Позиция 50"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 Φ377x8 (Kg)"

    Кол-во: 0.05292

    "Позиция 51"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 Φ168x4 (Kg)"

    Кол-во: 0.00672

    "Позиция 52"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 PØ325x4"

    Кол-во: 0.0126

    "Позиция 53"

    "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ НЕЛЕГИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ GOST 3262-75 TuØ159x4.5"

    Кол-во: 0.02139

    "Позиция 54"

    "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ НЕЛЕГИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ GOST 3262-75 TuØ159x7"

    Кол-во: 0.31122

    "Позиция 55"

    "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ НЕЛЕГИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ GOST 3262-75 TuØ168x5"

    Кол-во: 0.0084

    "Позиция 56"

    "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ НЕЛЕГИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ GOST 8732-78 Tp ф159x4.5 Tube"

    Кол-во: 0.00546

    "Позиция 57"

    "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ НЕЛЕГИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ GOST 8732-78 Tp ф159x7 Tube"

    Кол-во: 0.27825

    "Позиция 58"

    "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ НЕЛЕГИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ GOST 8732-78 Φ102x3.5"

    Кол-во: 1.7136

    "Позиция 59"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 20U"

    Кол-во: 1.06995

    "Позиция 60"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 16U"

    Кол-во: 0.6069

    "Позиция 61"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 C16"

    Кол-во: 0.672

    "Позиция 62"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 C20"

    Кол-во: 0.2835

    "Позиция 63"

    "Швеллер C245 GOST 27772-2015 24P"

    Кол-во: 36.75

    "Позиция 64"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ 09G2S GOST 19281-89 L90x7"

    Кол-во: 0.3045

    "Позиция 65"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ 09G2S GOST 19281-89 L75x6"

    Кол-во: 0.6825

    "Позиция 66"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ 09G2S GOST 19281-89 L40x4"

    Кол-во: 0.0105

    "Позиция 67"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ 09G2S GOST 19281-89 L32x4"

    Кол-во: 0.0105

    "Позиция 68"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ C235 GOST 27772-2015 L50x5"

    Кол-во: 0.0105

    "Позиция 69"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ St3sp5 GOST 535-2005 L90x6"

    Кол-во: 0.021

    "Позиция 70"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ St3sp5 GOST 535-2005 L90x8"

    Кол-во: 1.134

    "Позиция 71"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ St3sp5 GOST 535-2005 L100x7"

    Кол-во: 0.0105

    "Позиция 72"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ St3sp5 GOST 535-2005 L100x10"

    Кол-во: 0.231

    "Позиция 73"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫ St3sp5 GOST 535-2005 L160x100x10"

    Кол-во: 0.084

    "Позиция 74"

    "Лист горячекатанный C235 GOST 27772-2015 t2"

    Кол-во: 0.0105

    "Позиция 75"

    "Лист горячекатанный C245 GOST 27772-2015 t16"

    Кол-во: 0.5775

    "Позиция 76"

    "Лист горячекатанный C245 GOST 27772-2015 t8"

    Кол-во: 0.65415

    "Позиция 77"

    "Лист горячекатанный C245 GOST 27772-2015 t3"

    Кол-во: 0.0042

    "Позиция 78"

    "Лист горячекатанный St3sp5 GOST14637-89 t20"

    Кол-во: 0.7371

    "Позиция 79"

    "Лист горячекатанный St3sp5 GOST14637-89 t10"

    Кол-во: 1.20225

    "Позиция 80"

    "Лист горячекатанный St3sp5 GOST14637-89 t8"

    Кол-во: 0.1995

    "Позиция 81"

    "Лист горячекатанный St3sp5 GOST14637-89 t6"

    Кол-во: 0.01365

    "Позиция 82"

    "Гофрированные стальные листы чечевичной формы St3ps GOST 380-2005 t-6"

    Кол-во: 12.6

    "Позиция 83"

    "Сварной профиль C235 GOST 27772-2015 140x140x6"

    Кол-во: 2.1105

    "Позиция 84"

    "ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ C235 GOST 27772-2015 25x25x2"

    Кол-во: 0.126

    "Позиция 85"

    "ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ C235 GOST 27772-2015 40x40x2.5"

    Кол-во: 0.4305

    "Позиция 86"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 160x160x7"

    Кол-во: 0.23835

    "Позиция 87"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 120x120x6"

    Кол-во: 1.2285

    "Позиция 88"

    "Сварной профиль C245 GOST 27772-2015 100x100x4"

    Кол-во: 0.4515

    "Позиция 89"

    "Круг St3ps5 GOST 535-2005 Ø16"

    Кол-во: 0.0105

    "Позиция 90"

    "Балки и швеллеры St3sp5 GOST 535-2005 24M"

    Кол-во: 7.434

    "Позиция 91"

    "Балки и швеллеры St3sp5 GOST 535-2005 30M"

    Кол-во: 2.2155

    "Позиция 92"

    "Балки и швеллеры St3sp5 GOST 535-2005 36M"

    Кол-во: 4.452

    "Позиция 93"

    "Балки и швеллеры St3sp5 GOST 535-2005 45M"

    Кол-во: 9.1035

    "Позиция 94"

    "Балки и швеллеры 09G2S GOST 19281-89 45M"

    Кол-во: 1.428

    "Позиция 95"

    "Лист TU 36.26.11-5-89 C235 GOST 27772-2015 PV506"

    Кол-во: 0.021

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