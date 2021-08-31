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Номер извещения
АП002826
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству подъездных автодорог к КС и устройство автопроездов площадки артскважин «КС «Грязовецкая». Этап 2.2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
20.08.2021 20:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 11/26
Почтовый адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 11/26
Контактный телефон
+7 812 665-08-46 доб. 7911
Факс
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Адрес электронной почты
info@gsp-4.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ваулина Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по устройству подъездных автодорог к КС и устройство автопроездов площадки артскважин «КС «Грязовецкая». Этап 2.2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 18:00 GMT +331.08.2021 18:0031.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002826Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству подъездных автодорог к КС и устройство автопроездов площадки артскважин «КС «Грязовецкая». Этап 2.2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 18:0031.08.2021 18:0031.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП002826Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству подъездных автодорог к КС и устройство автопроездов площадки артскважин «КС «Грязовецкая». Этап 2.2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 23:0009.09.2021 23:0009.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002826Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству подъездных автодорог к КС и устройство автопроездов площадки артскважин «КС «Грязовецкая». Этап 2.2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
09.09.202109.09.2021 23:0009.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002826Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству подъездных автодорог к КС и устройство автопроездов площадки артскважин «КС «Грязовецкая». Этап 2.2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству подъездных автодорог к КС и устройство автопроездов площадки артскважин «КС «Грязовецкая». Этап 2.2» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».
Начальная цена
18 618 547,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 11/26
F
Документация лота
Кол-во:
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