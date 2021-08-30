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    Главная / Торги / Выполнение проектных работ по реконструкции тепловых вводов для нужд филиалов №№ 7, 8 ПАО "МОЭК" 22P10053

    Выполнение проектных работ по реконструкции тепловых вводов для нужд филиалов №№ 7, 8 ПАО "МОЭК" 22P10053

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574693Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по реконструкции тепловых вводов для нужд филиалов №№ 7, 8 ПАО "МОЭК"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110574693

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22P10053

    Наименование закупки

    Выполнение проектных работ по реконструкции тепловых вводов для нужд филиалов №№ 7, 8 ПАО "МОЭК" 22P10053

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    20.08.2021 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    22P10053_итог_прот.docx

    ZD_22P10053.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Юридический адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Почтовый адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Контактный телефон

    +7 495 587-77-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Lazarev_A_D@moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарев Андрей Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных работ по реконструкции тепловых вводов для нужд филиалов №№ 7, 8 ПАО "МОЭК"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.202103.11.2021 17:0003.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574693Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по реконструкции тепловых вводов для нужд филиалов №№ 7, 8 ПАО "МОЭК"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных работ по реконструкции тепловых вводов для нужд филиалов №№ 7, 8 ПАО "МОЭК"

    Начальная цена

    10 504 000,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    437 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    437 000,00

    или

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    на 50 дней
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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035623/name/61446ba8ee1696.49248948

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 2.00000

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