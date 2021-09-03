Трансформатор собственных нужд 690/380 В по 28213.40.032 ИТТ, согласующий трансформатор 690/300 В по 28213.40.033 ИТТ для мельницы МШЦ-4000х5500

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП002790 Уникальный номер закупки Номер закупки 735 Наименование закупки Трансформатор собственных нужд 690/380 В по 28213.40.032 ИТТ, согласующий трансформатор 690/300 В по 28213.40.033 ИТТ для мельницы МШЦ-4000х5500 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод Юридический адрес 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1 Почтовый адрес 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1 Контактный телефон +7 343 336-69-91 Факс +7 343 336-69-79 Адрес электронной почты tenders@uralmash.ru Ф.И.О. контактного лица Згогурина Виктория Вячеславовна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru