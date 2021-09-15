Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и эксплуатации водогрейных и паровых котлов, котельного оборудования, газового хозяйства, систем КИП и автоматики управления и безопасности в котельной ООО «ГЭС Белгород»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП132796 Уникальный номер закупки Номер закупки 047/2021/ГЭС Белгород/ЗПэ Наименование закупки Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и эксплуатации водогрейных и паровых котлов, котельного оборудования, газового хозяйства, систем КИП и автоматики управления и безопасности в котельной ООО «ГЭС Белгород» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород

Все закупки и тендеры ГЭС Белгород Юридический адрес 308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1 Почтовый адрес 308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1 Контактный телефон +7 4722 73-93-00 Факс +7 4722 73-93-01 Адрес электронной почты i.razorenov@gesbelgorod.ru Ф.И.О. контактного лица Разоренов Иван Владимирович Место рассмотрения предложений Белгород Закупки и тендеры Белгородская область Ключевые слова:

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