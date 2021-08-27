Лот 1

Алюминиевый порошок марки АПВ Требования к материалу: 1. Содержание активного алюминия – не менее 90% 2. Фракция 0 – 2 мм 3. Содержание примесей не более, чем в алюминии марки АВ91 по ГОСТ 295-98. Допускается поставка других аналогичных материалов, в том числе алюминиевой крупки фракцией до 5 мм.