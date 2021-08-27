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Номер извещения
ГП132797
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка алюминиевого порошка (алюминиевой крупки)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
20.08.2021 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-82-65
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилов Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Алюминиевый порошок марки АПВ Требования к материалу: 1. Содержание активного алюминия – не менее 90% 2. Фракция 0 – 2 мм 3. Содержание примесей не более, чем в алюминии марки АВ91 по ГОСТ 295-98. Допускается поставка других аналогичных материалов, в том числе алюминиевой крупки фракцией до 5 мм.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 10:30 GMT +327.08.2021 10:3027.08.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132797Дата и время окончания срока приема заявок Алюминиевый порошок марки АПВ Требования к материалу: 1. Содержание активного алюминия – не менее 90% 2. Фракция 0 – 2 мм 3. Содержание примесей не более, чем в алюминии марки АВ91 по ГОСТ 295-98. Допускается поставка других аналогичных материалов, в том числе алюминиевой крупки фракцией до 5 мм.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2021 10:3027.08.2021 10:3027.08.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132797Дата и время вскрытия заявок Алюминиевый порошок марки АПВ Требования к материалу: 1. Содержание активного алюминия – не менее 90% 2. Фракция 0 – 2 мм 3. Содержание примесей не более, чем в алюминии марки АВ91 по ГОСТ 295-98. Допускается поставка других аналогичных материалов, в том числе алюминиевой крупки фракцией до 5 мм.Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.10.202129.10.2021 23:0029.10.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132797Подведение итогов не позднее Алюминиевый порошок марки АПВ Требования к материалу: 1. Содержание активного алюминия – не менее 90% 2. Фракция 0 – 2 мм 3. Содержание примесей не более, чем в алюминии марки АВ91 по ГОСТ 295-98. Допускается поставка других аналогичных материалов, в том числе алюминиевой крупки фракцией до 5 мм.Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Алюминиевый порошок марки АПВ Требования к материалу: 1. Содержание активного алюминия – не менее 90% 2. Фракция 0 – 2 мм 3. Содержание примесей не более, чем в алюминии марки АВ91 по ГОСТ 295-98. Допускается поставка других аналогичных материалов, в том числе алюминиевой крупки фракцией до 5 мм.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
24.42.21.000
27.42.5
Документация лота
Кол-во: 20
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