Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по фактическому обмеру технологических потерь газа, конденсата при добыче, технологически связанные с принятой схемой и технологией разработки месторождений. Обоснование нормативов потерь для согласования и утверждения в установленном порядке, определяемом Правительством РФ. Разработка методов сокращения потерь углеводородов на 2022-2026 гг. для ООО «Газпромнефть-Заполярье»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП002785 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0065278-370-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по фактическому обмеру технологических потерь газа, конденсата при добыче, технологически связанные с принятой схемой и технологией разработки месторождений. Обоснование нормативов потерь для согласования и утверждения в установленном порядке, определяемом Правительством РФ. Разработка методов сокращения потерь углеводородов на 2022-2026 гг. для ООО «Газпромнефть-Заполярье» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ Юридический адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Почтовый адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4735 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Беспалов Никита Андреевич Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по «Фактическому обмеру технологических потерь газа, конденсата при добыче, технологически связанные с принятой схемо Дата и время окончания срока приема заявок 02.09.2021 14:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП002785 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по «Фактическому обмеру технологических потерь газа, конденсата при добыче, технологически связанные с принятой схемо Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по «Фактическому обмеру технологических потерь газа, конденсата при добыче, технологически связанные с принятой схемо Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт