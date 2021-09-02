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Номер извещения
АП002785
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по фактическому обмеру технологических потерь газа, конденсата при добыче, технологически связанные с принятой схемой и технологией разработки месторождений. Обоснование нормативов потерь для согласования и утверждения в установленном порядке, определяемом Правительством РФ. Разработка методов сокращения потерь углеводородов на 2022-2026 гг. для ООО «Газпромнефть-Заполярье»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
20.08.2021 15:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4735
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалов Никита Андреевич
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Оказание услуг по «Фактическому обмеру технологических потерь газа, конденсата при добыче, технологически связанные с принятой схемо
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 14:00 GMT +302.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002785Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по «Фактическому обмеру технологических потерь газа, конденсата при добыче, технологически связанные с принятой схемоТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по «Фактическому обмеру технологических потерь газа, конденсата при добыче, технологически связанные с принятой схемо
Официальный сайт, на котором размещена документация
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