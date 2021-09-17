www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
продажа нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Большая Семёновская улица, д.27 корп. 2
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ул. Большая Семёновская улица, д.27 корп. 2
Номер извещения
ГП132798
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Предмет договора
продажа нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Большая Семёновская улица, д.27 корп. 2
Начальная цена
21000000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-08-2021 15:37 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2021 18:00
Дата и время проведения
22.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Юридический адрес
111673, Российская Федерация, Москва, ул. Суздальская, дом 10, корпус 3, этаж 1, ком. 6
Контактный телефон
+7 499 110-12-91
Адрес электронной почты
tsun@moek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Владимиров Денис Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
-
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tsun@moek.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 110-12-91
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111673, Российская Федерация, Москва, ул. Суздальская, дом 10, корпус 3, этаж 1, ком. 6
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.