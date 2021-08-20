www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП002784
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ТЕСТОВАЯ ЗАКУПКА НЕ ТРОГРАТЬ!
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
20.08.2021 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 123 45-67890
Факс
{}
Адрес электронной почты
testseniorbackoffice@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Николай Петрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТЕСТОВАЯ ЗАКУПКА НЕ ТРОГРАТЬ!
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2021 15:50 GMT +320.08.2021 15:5020.08.2021 15:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002784Дата и время окончания срока приема заявок ТЕСТОВАЯ ЗАКУПКА НЕ ТРОГРАТЬ!Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
20.08.2021 16:2120.08.2021 16:2120.08.2021 16:21Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002784Подведение итогов не позднее ТЕСТОВАЯ ЗАКУПКА НЕ ТРОГРАТЬ!Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕСТОВАЯ ЗАКУПКА НЕ ТРОГРАТЬ!
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
28.93.15.123
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.00779
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.