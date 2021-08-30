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Номер извещения
АП002786
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту газораспределительной станции Алтайского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
20.08.2021 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-07-81 доб. 2819
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@gsprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пухкало Роман Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по капитальному ремонту газораспределительной станции Алтайского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002786Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту газораспределительной станции Алтайского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2021 17:0030.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП002786Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту газораспределительной станции Алтайского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 23:0009.09.2021 23:0009.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002786Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту газораспределительной станции Алтайского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту газораспределительной станции Алтайского ЛПУМГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году
Начальная цена
3 753 621,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
F
Документация лота
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