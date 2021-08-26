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    Главная / Торги / Оказание услуг по изготовлению бланочной продукции

    Оказание услуг по изготовлению бланочной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 09:5926.08.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575429Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по изготовлению бланочной продукцииг. ВладикавказПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110575429

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    119-МИ-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по изготовлению бланочной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    20.08.2021 18:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    119_Техническое_задание.docx.docx

    119_Извещение.docx

    119_Документация.docx

    119_Приложение___1_к_ТЗ_Форма_для_расчета_цены_за_единицу.xlsx.xlsx

    119_Проект_договора.docx

    Итоговый_протокол_119_МИ_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ

    Юридический адрес

    362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Почтовый адрес

    362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Контактный телефон

    +7 8672 51-98-41

    Факс

    +7 8672 51-98-41

    Адрес электронной почты

    magkaeva_mu@rgk-rso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Магкаева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Владикавказ

    Закупки и тендеры Республика Северная Осетия-Алания

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по изготовлению бланочной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202127.08.2021 16:0027.08.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575429Подведение итогов не позднее Оказание услуг по изготовлению бланочной продукцииг. Владикавказ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по изготовлению бланочной продукции

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ

    Адрес местонахождения

    362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Классификатор ОКПД2

    18.1

    Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

    Классификатор ОКВЭД2

    18.1

    Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026706/name/613735741736a4.64163659

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 620 484
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
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