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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110575429
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по изготовлению бланочной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
20.08.2021 18:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10
Почтовый адрес
362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10
Контактный телефон
+7 8672 51-98-41
Факс
+7 8672 51-98-41
Адрес электронной почты
magkaeva_mu@rgk-rso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Магкаева Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Владикавказ
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по изготовлению бланочной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по изготовлению бланочной продукции
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
Адрес местонахождения
362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10
362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10
18.1
18.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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