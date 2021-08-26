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Номер извещения
ГП132790
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бытовой химии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичный запрос оферт
Дата публикации
20.08.2021 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
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Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коркина Татьяна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, 93
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бытовой химии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2021 09:00 GMT +326.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132790Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой химииРеспублика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, 93
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2021 09:0026.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132790Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовой химииРеспублика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, 93
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бытовой химии
Начальная цена
88 866,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
813 условных единиц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 93.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
20.4
Документация лота
Кол-во: 813
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