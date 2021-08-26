Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата - оплата производится Покупателем в российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика или иным способом, не противоречащим законодательству РФ, в течение пятнадцати рабочих дней с даты фактического получения всего количества Товара по договору, при условии предоставления поставщиком счёта-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями НК РФ Срок - в течение 10 календарных дней со дня заключения договора