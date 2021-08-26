Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка бытовой химии

    Поставка бытовой химии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132790Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой химииРеспублика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, 93Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132790

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    33-ПЗО

    Наименование закупки

    Поставка бытовой химии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Публичный запрос оферт

    Дата публикации

    20.08.2021 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_33_ПЗО.zip

    Протокол_33_ПЗО_и.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Юридический адрес

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Почтовый адрес

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Контактный телефон

    +7 8342 35-77-87

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oziletp@tfwatt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коркина Татьяна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, 93

    Закупки и тендеры Республика Мордовия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бытовой химии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2021 09:00 GMT +326.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132790Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой химииРеспублика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, 93

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2021 09:0026.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132790Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовой химииРеспублика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, 93

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202127.08.2021 15:3027.08.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132790Подведение итогов не позднее Поставка бытовой химииРеспублика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, 93

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой химии

    Начальная цена

    88 866,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    813 условных единиц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 93.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата - оплата производится Покупателем в российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика или иным способом, не противоречащим законодательству РФ, в течение пятнадцати рабочих дней с даты фактического получения всего количества Товара по договору, при условии предоставления поставщиком счёта-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями НК РФ Срок - в течение 10 календарных дней со дня заключения договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТФ ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Адрес местонахождения

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Классификатор ОКПД2

    20.4

    Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1020646/name/612c8a37463ed7.80113311

    30.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка бытовой химии"

    Кол-во: 813

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпромнефть Энергосистемы
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211072959
    Поставка бытовой химии (п. 119 ПЗ)
    Поставка бытовой химии (п. 119 ПЗ)
    592245
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 136 931
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Маркетинговые исследования № 32211065801
    Поставка средств индивидуальной защиты рук
    Поставка средств индивидуальной защиты рук
    591336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    3 657 122
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПРОМЕНС-ПРИНТ
    Запрос предложений № ГП009085
    Поставка бытовой химии
    Поставка бытовой химии
    386249
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 99350,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.09.2020 13:00(GMT+03:00)
    993 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить