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Номер извещения
ГП132791
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС Белгород
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
20.08.2021 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Почтовый адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Контактный телефон
+7 4722 73-93-00
Факс
+7 4722 73-93-01
Адрес электронной почты
i.razorenov@gesbelgorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Разоренов Иван Владимирович
Место рассмотрения предложений
Белгород
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Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС Белгород
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 15:00 GMT +315.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132791Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС БелгородБелгород
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2021 15:0015.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132791Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС БелгородБелгород
Подведение итогов не позднее
05.10.2021 14:0005.10.2021 14:0005.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132791Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС БелгородБелгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС Белгород
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Белгород
Все закупки и тендеры ГЭС Белгород
Адрес местонахождения
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
43.22
Документация лота
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