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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС Белгород

    Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС Белгород

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132791Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС БелгородБелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132791

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    042/2021/ГЭС Белгород/ЗПэ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС Белгород

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    20.08.2021 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_042_2021_ЗПэ.zip

    Протокол___34_1_оф_с.docx

    Расчет_балльной_оценки_042_2021_ЗПэ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Юридический адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Почтовый адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 73-93-00

    Факс

    +7 4722 73-93-01

    Адрес электронной почты

    i.razorenov@gesbelgorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разоренов Иван Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС Белгород

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2021 15:00 GMT +315.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132791Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС БелгородБелгород

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2021 15:0015.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132791Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС БелгородБелгород

    Подведение итогов не позднее

    05.10.2021 14:0005.10.2021 14:0005.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132791Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС БелгородБелгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.10.202105.10.2021 14:0005.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132791Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС БелгородБелгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС Белгород

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Адрес местонахождения

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Классификатор ОКПД2

    43.22

    Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1050693/name/615d62204918a8.14541576

    06.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1050694/name/615d622642d768.25722697

    06.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту участка водопровода до пожарных гидрантов на ГНС Белгород"

    Кол-во:

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