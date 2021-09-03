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    Главная / Торги / Выполнение технического обслуживания ВС в аэропорту Бен Гурион, г. Тель-Авив (TLV)

    Выполнение технического обслуживания ВС в аэропорту Бен Гурион, г. Тель-Авив (TLV)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574603Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технического обслуживания ВС в аэропорту Бен Гурион, г. Тель-Авив (TLV)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110574603

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение технического обслуживания ВС в аэропорту Бен Гурион, г. Тель-Авив (TLV)

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (АКР)

    Дата публикации

    20.08.2021 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.docx

    Procurement_Documentation.docx

    PROCUREMENT_NOTICE.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ_О_ЗАКУПКЕ.docx

    ПКК__357_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение технического обслуживания ВС в аэропорту Бен Гурион, г. Тель-Авив (TLV)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574603Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технического обслуживания ВС в аэропорту Бен Гурион, г. Тель-Авив (TLV)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 10:0003.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110574603Дата и время вскрытия заявок Выполнение технического обслуживания ВС в аэропорту Бен Гурион, г. Тель-Авив (TLV)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 16:0008.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574603Подведение итогов не позднее Выполнение технического обслуживания ВС в аэропорту Бен Гурион, г. Тель-Авив (TLV)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574603Подведение итогов не позднее Выполнение технического обслуживания ВС в аэропорту Бен Гурион, г. Тель-Авив (TLV)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение технического обслуживания ВС в аэропорту Бен Гурион, г. Тель-Авив (TLV)

    Начальная цена

    90 463,54

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    а/п Бен Гурион, г. Тель-Авив (TLV), 7015001, ИзраильРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет. Расчет по счетам производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней, при условии принятия оказанных услуг/выполненных работ с момента получения Перевозчиком полного комплекта закрывающих документов. Датой оплаты будет считаться дата списания денежных средств со счета Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    33.16.10.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных и космических аппаратов

    Классификатор ОКВЭД2

    33.16

    Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические

    Документация лота

    Procurement_Documentation.docx

    20.08.2021

    Документация_о_закупке.docx

    20.08.2021

    ИЗВЕЩЕНИЕ_О_ЗАКУПКЕ.docx

    20.08.2021

    PROCUREMENT_NOTICE.docx

    20.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034925/name/61438837864805.77883387

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "г.Тель-Авив, Израиль"

    Кол-во:

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