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    Главная / Торги / Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574591Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110574591

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    20.08.2021 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НМЦД.jpg

    Запрос_котировок_в_эл._форме_кадастровые_работы_20_08.docx

    Протокол__2021_332__Отмена_протокола___307_о_признании_ЗК_в_эл._форме_несостоявш.doc

    Протокол__2021_307__Признания_ЗК_в_эл._форме_несостоявшимся___32110574591__1_заявка_.doc

    332_Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1185

    Факс

    Адрес электронной почты

    30503@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямщикова Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110574591Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 09:0008.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574591Подведение итогов не позднее Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574591Подведение итогов не позднее Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

    Начальная цена

    250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Основные технические, функциональные характеристики работ, а также их объем, порядок выполнения и приемки, местонахождение объектов указаны в Техническом задании.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения объектов, перечисленных в Перечне, являющимся Приложениями № 1 к техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ОПИСАНИЕМ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ и ПРОЕКТОМ ДОГОВОРА
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    71.12.35.110

    Услуги в области кадастровой деятельности

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.7

    Кадастровая деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042295/name/615167de7e1b09.03554722

    27.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027396/name/61386225a01889.16112686

    08.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1052278/name/615f024772deb7.08251625

    07.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кадастровые работы"

    Кол-во: 1.00000

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