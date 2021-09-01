www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110574591
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
20.08.2021 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1185
Факс
Адрес электронной почты
30503@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ямщикова Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110574591Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 09:0008.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574591Подведение итогов не позднее Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574591Подведение итогов не позднее Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества Орловского отделения Калужского ЦОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Начальная цена
250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Основные технические, функциональные характеристики работ, а также их объем, порядок выполнения и приемки, местонахождение объектов указаны в Техническом задании.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения объектов, перечисленных в Перечне, являющимся Приложениями № 1 к техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
71.12.35.110
71.12.7
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.