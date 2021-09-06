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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку ткани

    На право заключения договора на поставку ткани

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110574525Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку тканиАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110574525

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    85/2021-АЭФ

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку ткани

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    20.08.2021 15:16

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Часть_2_Техническое_задание.docx

    Часть_3.ДОГОВОР_.doc

    Извещение_и_аукционная_документация_85_2021_АЭФ.docx

    Приложение_1_к_Техническому_заданию.xlsx

    Часть_4_формирование_НМЦ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 557

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    t.gudova@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гудова Татьяна Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку ткани

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 09:0010.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110574525Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку тканиАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку ткани

    Начальная цена

    43 292 545,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Частью № 2. Аукционной документации «Техническое задание»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью № 2. Аукционной документации «Техническое задание»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью № 3 Аукционной документации «Проект договора»
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    13.20.20.119

    Ткани хлопчатобумажные бытовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    13.20

    Производство текстильных тканей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство текстильных тканей"

    Кол-во: 79500.00000

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