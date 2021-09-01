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Номер извещения
32110574656
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электрических двигателей и гидротолкателей для портальных кранов ООО "Порт Мечел-Темрюк"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
20.08.2021 15:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 918 634-77-17
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
port.temryuk@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Белоусова Евгения Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
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Поставка электрических двигателей и гидротолкателей для портальных кранов ООО "Порт Мечел-Темрюк"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрических двигателей и гидротолкателей для портальных кранов ООО "Порт Мечел-Темрюк"
Начальная цена
2 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно п. 2; п. 3 Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
27.11.2
27.11
Документация лота
Кол-во: 15.00000
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